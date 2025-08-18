onedio
Cümle Aleme Hayırlı Olsun: Athena Gökhan ve Farah Zeynep Abdullah İnatla İnkar Ettiği Aşkı Nihayet Kabullendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.08.2025 - 00:04

Şubat ayından bu yana aşk yaşadıkları iddiaları kol gezen Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz, nihayet ortada bir şeyler olduğunu kabullenmeye karar verdi!

Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününün hatırına mı bilemiyoruz ama bariz bir şekilde flört ettikleri bir video paylaşan ikili, 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' klişesini bir kez daha kanıtlamış oldu!

Şubat ayından bu yana bitmek bilmeyen bir döngüde Athena'nın Gökhan Özoğuz'u ve Türkiye'de çekilecek her biyografi filminde başrol olmaya hazır Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı konuşuluyor, mutlaka denk gelmişsinizdir.

Aslında her şey bir şok silsilesiyle başlamıştı. Ocak ayının ortalarında 2012 yılından bu yana Melis Ülken'le evli, mutlu ve çocuklu olan Gökhan Özoğuz'un kaşla göz arasında boşandığını öğrenmiştik. 

Bugüne kadar evliliklerini gözlerden uzak sürdüren ve çocuklarını birlikte büyüten çiftin kararının ardındaki neden merak edilirken Gökhan Özoğuz'un Londra seyahatine çıktığı öğrenilmişti. Tam da bu seyahatta Farah Zeynep Abdullah'la denk geldiği ve ikilinin bu süreçte yakınlaştığı iddiası kol gezmeye başladı. 

Aşkı inatla yalanladılar, inkar ardına inkar geldi. Bu arada havaalanına ve Athena konserlerinde de istikrarlı bir şekilde görüntülenmeye devam ettiler. Şimdiye dek sadece yakın arkadaş olduklarının altını çizip, aralarında başka bir şey olmadığına inandırmaya çalışan Farah Zeynep ve Gökhan Özoğuz, birkaç saat önce paylaştıkları videoyla aşkı ilk kez kabullenmeye karar verdi!

Buyurun, inadını nihayet, belki de Farah Zeynep Abdullah'ın doğum günü hatırına kırıp alttan alttan flörtleşen ikilinin hallerini beraber görelim!

