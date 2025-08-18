Cümle Aleme Hayırlı Olsun: Athena Gökhan ve Farah Zeynep Abdullah İnatla İnkar Ettiği Aşkı Nihayet Kabullendi!

Aslında her şey bir şok silsilesiyle başlamıştı. Ocak ayının ortalarında 2012 yılından bu yana Melis Ülken'le evli, mutlu ve çocuklu olan Gökhan Özoğuz'un kaşla göz arasında boşandığını öğrenmiştik.

Bugüne kadar evliliklerini gözlerden uzak sürdüren ve çocuklarını birlikte büyüten çiftin kararının ardındaki neden merak edilirken Gökhan Özoğuz'un Londra seyahatine çıktığı öğrenilmişti. Tam da bu seyahatta Farah Zeynep Abdullah'la denk geldiği ve ikilinin bu süreçte yakınlaştığı iddiası kol gezmeye başladı.

Aşkı inatla yalanladılar, inkar ardına inkar geldi. Bu arada havaalanına ve Athena konserlerinde de istikrarlı bir şekilde görüntülenmeye devam ettiler. Şimdiye dek sadece yakın arkadaş olduklarının altını çizip, aralarında başka bir şey olmadığına inandırmaya çalışan Farah Zeynep ve Gökhan Özoğuz, birkaç saat önce paylaştıkları videoyla aşkı ilk kez kabullenmeye karar verdi!