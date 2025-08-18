Cümle Aleme Hayırlı Olsun: Athena Gökhan ve Farah Zeynep Abdullah İnatla İnkar Ettiği Aşkı Nihayet Kabullendi!
Şubat ayından bu yana aşk yaşadıkları iddiaları kol gezen Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz, nihayet ortada bir şeyler olduğunu kabullenmeye karar verdi!
Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününün hatırına mı bilemiyoruz ama bariz bir şekilde flört ettikleri bir video paylaşan ikili, 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' klişesini bir kez daha kanıtlamış oldu!
Şubat ayından bu yana bitmek bilmeyen bir döngüde Athena'nın Gökhan Özoğuz'u ve Türkiye'de çekilecek her biyografi filminde başrol olmaya hazır Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı konuşuluyor, mutlaka denk gelmişsinizdir.
Buyurun, inadını nihayet, belki de Farah Zeynep Abdullah'ın doğum günü hatırına kırıp alttan alttan flörtleşen ikilinin hallerini beraber görelim!
