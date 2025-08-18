Zor Günde Ayrılmışlar: Torreira'yı Dün Silen Devrim Özkan, İkinci Kez Ameliyat Oldu!
Daha dün Lucas Torreira'yla yüzüncü kez şans verdiği aşkını yeniden sonlandıran ünlü oyuncu Devrim Özkan, ikinci böbrek ameliyatını olmak zorunda kaldığını açıkladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aylardır konuştuğumuz aşklardan biri de Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın yaşadığı, biliyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde çiftin zor günün hemen öncesinde ayrıldığı Devrim Özkan'ın paylaşımı aracılığıyla ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın