Zor Günde Ayrılmışlar: Torreira'yı Dün Silen Devrim Özkan, İkinci Kez Ameliyat Oldu!

Aylardır gündemden düşmeyen ikili, bir dargın bir barışık halleriyle nam salmış durumda. Tam ciddileştiler, evlenecekler herhalde diyoruz, aileler işin içine giriyor hop bir kıskançlık, bir anlaşmazlık yine ayrılıyorlar. Ayrılığa dayanamayıp barışıyorlar fakat bir sonraki ayrılığın gelişi ne yazık ki hiç uzun sürmüyor. En son yaklaşık 14 gün önce bilmem kaçıncı kez barıştıklarını öğrendiğimiz çiftimiz, dün akşam sularında yeniden ayrılmaya karar vermiş, bu seferki barışma halini minimumda tutmuştu.

Bu denemenin de sonuç vermediğini ve kara bulutların erkenden çöktüğünü ansızın birbirlerini takipten çıkmaları sebebiyle anlamıştık.