Zor Günde Ayrılmışlar: Torreira'yı Dün Silen Devrim Özkan, İkinci Kez Ameliyat Oldu!

18.08.2025 - 23:25

Daha dün Lucas Torreira'yla yüzüncü kez şans verdiği aşkını yeniden sonlandıran ünlü oyuncu Devrim Özkan, ikinci böbrek ameliyatını olmak zorunda kaldığını açıkladı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

Aylardır konuştuğumuz aşklardan biri de Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın yaşadığı, biliyorsunuzdur.

Aylardır gündemden düşmeyen ikili, bir dargın bir barışık halleriyle nam salmış durumda. Tam ciddileştiler, evlenecekler herhalde diyoruz, aileler işin içine giriyor hop bir kıskançlık, bir anlaşmazlık yine ayrılıyorlar. Ayrılığa dayanamayıp barışıyorlar fakat bir sonraki ayrılığın gelişi ne yazık ki hiç uzun sürmüyor. En son yaklaşık 14 gün önce bilmem kaçıncı kez barıştıklarını öğrendiğimiz çiftimiz, dün akşam sularında yeniden ayrılmaya karar vermiş, bu seferki barışma halini minimumda tutmuştu.

Bu denemenin de sonuç vermediğini ve kara bulutların erkenden çöktüğünü ansızın birbirlerini takipten çıkmaları sebebiyle anlamıştık.

Geçtiğimiz saatlerde çiftin zor günün hemen öncesinde ayrıldığı Devrim Özkan'ın paylaşımı aracılığıyla ortaya çıktı.

Geçimiz aylarda sevenlerini korkutan ve böbrek taşı nedeniyle acil ameliyat olmak zorunda kalan Özkan, hastaneden yaptığı paylaşımla iyi olduğunu söylemiş, 'Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemiydi' açıklamasında bulunmuştu. 

Birkaç saat önce Instagram'ında hastaneden bir fotoğrafını paylaşan Devrim Özkan, ikinci bir böbrek ameliyatı olduğunu duyurdu. '2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere!' ifadelerini kullandı.

