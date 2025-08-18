onedio
Lucas Torreira ve Devrim Özkan Çifti Yeniden Ayrılık Sinyali Verdi: Çift Takipleşmeyi Bıraktı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.08.2025 - 10:24

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve ünlü güzel Devrim Özkan’ın ilişkileri yeniden gündeme geldi. Kendileri bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde isimlerinden söz ettiriyor. Çiftimiz yeniden ayrılık haberiyle konuşuldular. Takipçilerin fark ettiği detay, “yine mi ayrılık” dedirtti. Gelin detaylara geçelim…

Ağustos ayının başında ikili yeniden barışmıştı.

Galatasaray ve Lazio arasında gerçekleşen hazırlık maçında Lucas Torreira’nın gol sevincini, Devrim Özkan kalpli paylaşımıyla tebrik edince aralarındaki buzların eridiği anlaşılmıştı. Ancak birliktelik uzun sürmedi.

Takipçiler bir dargın bir barışık olmalarına alıştığımız çiftin Instagram hesaplarında bir detay fark etti.

Birbirlerini dördüncü kez takip etmeyi bırakan Lucas Torreira ve Devrim Özkan, ayrılık iddialarının konuşulmasına sebep oldu. Uzun süredir ilişkilerini tabiri caizse “toksik” sürdüren çiftimiz, evlenecekler mi diye düşünürken her defasında yolları ayırmaya karar veriyor. Bakalım sonları ne olacak…

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
