Lucas Torreira ve Devrim Özkan Çifti Yeniden Ayrılık Sinyali Verdi: Çift Takipleşmeyi Bıraktı!

Birbirlerini dördüncü kez takip etmeyi bırakan Lucas Torreira ve Devrim Özkan, ayrılık iddialarının konuşulmasına sebep oldu. Uzun süredir ilişkilerini tabiri caizse “toksik” sürdüren çiftimiz, evlenecekler mi diye düşünürken her defasında yolları ayırmaya karar veriyor. Bakalım sonları ne olacak…