Bir Çırpıda Özetleyelim: 11-17 Ağustos'ta En Çok Okunan Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Bir Çırpıda Özetleyelim: 11-17 Ağustos'ta En Çok Okunan Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.08.2025 - 00:06

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

1. Bülent Ersoy'un Seyircisine Küfür Ettiği İddia Edildi

Antalya konserinde seyirciye o*****pu dediği iddia edilen Bülent Ersoy'un o anlara ait görüntüleri sosyal medyada olay yarattı. Sonradan açıklamada bulunan Bülent Ersoy, şarkının getirdiği havaya kapılıp o küfürü kendisine ettiğini dile getirdi.

Detaylar bu içeriğimizde:

2. Spotify Meselesi Sanatçıları Ayağa Kaldırdı: Bir Çıkış da Tan Taşçı'dan Geldi

Spotify'ın Türkiye'deki editörlerine dava açtığı ortaya çıktı, Türk sanatçılar ayağa kalktı. Aydilge'den sonra bir çıkış da Tan Taşçı'dan geldi.Taşçı, sert çıkıştı.

Detaylar bu içeriğimizde:

3. Cristiano Ronaldo, 9 Yıl ve 2 Çocuktan Sonra Nihayet Evlilik Teklifi Etti

Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıllık beraber olduğu ve iki biyolojik çocuğun yanında 5 çocuğuna annelik eden Georgina Rodríguez'e nihayet evlilik teklifi etti. Kaşıkçı elmasından hallice pırlanta sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Detaylar bu içeriğimizde:

4. İrem Derici, Şahit Olarak Gittiği Düğünde Evlilik Teklifi Aldı!

Eda Sakız ve Burak Bulut'un düğününde şahitlik yapan İrem Derici, uzun süredir beraber olduğu bricik sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı! 

Neye uğradığını şaşıran İrem Derici, peş peşe 'Evet' dedi.

Detaylar bu içeriğimizde:

5. Eda Sakız ve Burak Bulut'un Düğün Sonrası Partisi Şaşkınlık Yarattı

Eda Sakız ve Burak Bulut'un düğünü sosyal medyanın gündemine oturdu. Düğünden sonra yapılan after partide kırbaçlar ve kelepçeler havada uçuştu...

Detaylar bu içeriğimizde:

6. Arda Turan'ın Ukraynalı Hayranına Temas Etmeden Sarılması Dillere Düştü

Ukrayna'da göz temasından kaçınarak röportaj veren ve hanımcılığın kitabını baştan yazan Arda Turan, bu sefer de Ukraynalı kadın hayranıyla poz verirken temas kurmamasıyla dikkat çekti.

Detaylar bu içeriğimizde:

7. Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar Kaynanasından Gördüğü Şiddeti Anlattı

Aile draması aylardır bitmeyen Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde annesi ve abisine 40 tane mesaj yazmıştı. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da sessizliğini bozmaya karar verdi; kaynanasından gördüğü şiddeti detaylarıyla anlattı.

Detaylar bu içeriğimizde:

8. Astrolog Nuray Sayarı'nın Gelinliği Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Astrolog Nuray Sayarı ikinci kez evlendi. Krem şantiye benzetilen gelinliği sosyal medya kullanıcılarının diline büyük düştü!

Detaylar bu içeriğimizde:

9. Kobra Murat'ın 18 Yaşındaki Kızı Sergül'ün Sözünde Giydiği Kıyafetler Sansasyon Yarattı

Kobra Murat'ın 18 yaşındaki kızı Sergül sözlendi. Romanlara yakışır bir söz töreni hazırlayan Kobra Murat'ın Euro'lar ve altınlarla dolu gününde kızının giydiği birbirinden farklı elbiseler göz kanattı.

Detaylar bu içeriğimizde:

10. Tatilin Keyfini Çıkaran Kenan İmirzalıoğlu'nun Mayolu Görüntüleri Tartışma Yarattı

Tatilin keyfini ailesiyle çıkaran ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun denizden çıktıktan sonra kameraya yansıyan mayolu halleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Detaylar bu içeriğimizde:

11. Cemal Can Canseven, Berkan Karabulut'un Düğününde Damatla Aynı Takımı Giydi

Survivor'da beraber yarıştığı Berkan Karabulut'un düğününe giden Cemal Can Canseven, damatla birebir aynı takımı giydi. Cemal Can'ın düşüncesizliği sosyal medyada tepki çeki.

Detaylar bu içeriğimizde:

12. Manifest'in Bilet Fiyatları Dudak Uçuklattı: Konuya Hayko da Dahil Oldu!

Son zamanlarda inanılmaz bir yükseliş yaşayan kız grubu Manifest'in bir anda değişen bilet fiyatları resmen dudak uçuklattı. Konuya Hayko Cepkin de dahil oldu, yorumunu eksik etmedi.

Detaylar bu içeriğimizde:

13. Petek Dinçoz'ün Son Hali Ağızları Açık Bıraktı

Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen fakat bir dönem fırtınalar estiren Petek Dinçöz'ün son hali ağızları açık bıraktı. Estetik müdahalelerine yenilerini ekleten Dinçöz'ün eski halinden eser kalmadı.

Detaylar bu içeriğimizde:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
