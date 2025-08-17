Bir Çırpıda Özetleyelim: 11-17 Ağustos'ta En Çok Okunan Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
1. Bülent Ersoy'un Seyircisine Küfür Ettiği İddia Edildi
2. Spotify Meselesi Sanatçıları Ayağa Kaldırdı: Bir Çıkış da Tan Taşçı'dan Geldi
3. Cristiano Ronaldo, 9 Yıl ve 2 Çocuktan Sonra Nihayet Evlilik Teklifi Etti
4. İrem Derici, Şahit Olarak Gittiği Düğünde Evlilik Teklifi Aldı!
5. Eda Sakız ve Burak Bulut'un Düğün Sonrası Partisi Şaşkınlık Yarattı
6. Arda Turan'ın Ukraynalı Hayranına Temas Etmeden Sarılması Dillere Düştü
7. Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar Kaynanasından Gördüğü Şiddeti Anlattı
8. Astrolog Nuray Sayarı'nın Gelinliği Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu
9. Kobra Murat'ın 18 Yaşındaki Kızı Sergül'ün Sözünde Giydiği Kıyafetler Sansasyon Yarattı
10. Tatilin Keyfini Çıkaran Kenan İmirzalıoğlu'nun Mayolu Görüntüleri Tartışma Yarattı
11. Cemal Can Canseven, Berkan Karabulut'un Düğününde Damatla Aynı Takımı Giydi
12. Manifest'in Bilet Fiyatları Dudak Uçuklattı: Konuya Hayko da Dahil Oldu!
13. Petek Dinçoz'ün Son Hali Ağızları Açık Bıraktı
