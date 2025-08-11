Sanatçılar Ayaklandı: Aydilge’den Sonra Tan Taşçı da Spotify’a Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Milyonlarca kullanıcının tercih ettiği platform, son günlerde çalkantılı bir sürecin içine girdi. Ortaya atılan iddialara göre, Türkiye’deki bazı Spotify editörlerinin, listelere şarkı eklenmesi konusunda “bot yüklemeler” ve “rüşvet alma” gibi ciddi usulsüzlüklere karıştığı öne sürüldü. Bu iddiaların ardından Spotify’ın genel merkezinin devreye girerek Türkiye’deki editörler hakkında resmi bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

Daha önce birçok sanatçı, şarkılarının popüler listelere girememesinden şikayet etmişti. Hatta Oğuzhan Koç, aylar önce bu konudaki rahatsızlığını dile getirmişti.