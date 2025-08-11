onedio
Haberler
Magazin
Sanatçılar Ayaklandı: Aydilge’den Sonra Tan Taşçı da Spotify’a Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.08.2025 - 14:43

Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan Spotify, bir süredir müzik dünyasında tartışmaların odağındaydı. Son olarak Spotify’ın genel merkezinin, Türkiye’deki editörler hakkında resmi bir inceleme başlattığı ortaya çıktı. Daha önce Oğuzhan Koç’un da şikayetlerini dile getirdiği konuyla ilgili bu kez Tan Taşçı ve Aydilge’den sert yorumlar geldi. Sosyal medyada ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

İşte müzik dünyasında deprem etkisi yaratan gelişmenin tüm detayları…

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik ve podcast platformlarından Spotify, Türkiye’de yalnızca dinleyiciler için değil, sanatçılar için de büyük önem taşıyor.

Milyonlarca kullanıcının tercih ettiği platform, son günlerde çalkantılı bir sürecin içine girdi. Ortaya atılan iddialara göre, Türkiye’deki bazı Spotify editörlerinin, listelere şarkı eklenmesi konusunda “bot yüklemeler” ve “rüşvet alma” gibi ciddi usulsüzlüklere karıştığı öne sürüldü. Bu iddiaların ardından Spotify’ın genel merkezinin devreye girerek Türkiye’deki editörler hakkında resmi bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

Daha önce birçok sanatçı, şarkılarının popüler listelere girememesinden şikayet etmişti. Hatta Oğuzhan Koç, aylar önce bu konudaki rahatsızlığını dile getirmişti.

Son olarak Tan Taşçı, X hesabından yaptığı paylaşımla olaya sert tepki gösterdi:

“Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu.”

Aynı konuda Aydilge de sessiz kalmadı.

“Bu haber doğru mu bilmiyorum. Ama üç gün önce şu tweet'i atmıştım ve hislerim hala aynı yönde: ''Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Ben zaten Spotify ile var olmadım. Benim zaten son şarkım Yaşayalım Hemen'e kadar, tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hitimi yok saydılar. Yine de var olmaya devam ettim. Ama bu kadar müzik endüstrisini domine eden bir platformdaki bu dengesizlikler çok düşündürücü ve Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği adına, kültürümüz adına umut kırıcı.'” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan iddialar, hem dinleyiciler hem de sanatçılar arasında büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları da yorumlarını esirgemedi elbette:

