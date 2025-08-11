Sanatçılar Ayaklandı: Aydilge’den Sonra Tan Taşçı da Spotify’a Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan Spotify, bir süredir müzik dünyasında tartışmaların odağındaydı. Son olarak Spotify’ın genel merkezinin, Türkiye’deki editörler hakkında resmi bir inceleme başlattığı ortaya çıktı. Daha önce Oğuzhan Koç’un da şikayetlerini dile getirdiği konuyla ilgili bu kez Tan Taşçı ve Aydilge’den sert yorumlar geldi. Sosyal medyada ise tepkiler çığ gibi büyüyor.
İşte müzik dünyasında deprem etkisi yaratan gelişmenin tüm detayları…
Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik ve podcast platformlarından Spotify, Türkiye’de yalnızca dinleyiciler için değil, sanatçılar için de büyük önem taşıyor.
Son olarak Tan Taşçı, X hesabından yaptığı paylaşımla olaya sert tepki gösterdi:
Aynı konuda Aydilge de sessiz kalmadı.
Sosyal medya kullanıcıları da yorumlarını esirgemedi elbette:
