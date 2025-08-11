Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan Arasında 50 Yıldır Süren Husumetin Hikayesini Anlatıyoruz!
Magazin tarihinin en uzun soluklu kavgalarından biri hiç şüphesiz Diva Bülent Ersoy ile Süperstar Ajda Pekkan arasında yaşandı. 1970’lerden bu yana süregelen bu husumet, yıllar geçse de küllenmedi. Geçmişte tokat iddialarından mahkeme kapılarına kadar uzanan olaylar zinciri, geçtiğimiz saatlerde Bülent Ersoy’un sahtekar ve yalancılar diyerek playback yapan sanatçılara gönderdiği sert mesajla yeniden gündeme geldi. Hedefinde Ajda Pekkan olduğu öne sürülen bu çıkış, ikilinin arşivlik atışmalarını tekrar gündeme taşıdı.
Gelin, yıllara meydan okuyan bu büyük kavganın tüm perde arkasına birlikte bakalım.
Türk müzik dünyasında ikonik unvanlara sahip iki isim: Biri Türkiye’nin Divası Bülent Ersoy, diğeri Süperstar Ajda Pekkan.
İddiaalara göre; O dönem kuliste Ajda Pekkan’ın kendisi hakkında ileri geri konuştuğunu duyan Bülent Ersoy’un öfkesi, ikili arasında sert tartışmalara yol açtı.
İleriki yıllarda bu kez Recep Tayyip Erdoğan’ın iftar davetinde aynı masaya oturmak zorunda kaldı ikili.
Bu sözler Ajda’nın mahkeme yolunu tutmasına neden oldu.
İkilinin arasına zaman zaman siyasiler girmeye çalışıp “barış” sağlasa da, bu sadece geçici bir ateşkes oldu.
Bu sözlerinin Ajda Pekkan'a olduğu iddia edildi.
