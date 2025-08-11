onedio
Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan Arasında 50 Yıldır Süren Husumetin Hikayesini Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.08.2025 - 13:25

Magazin tarihinin en uzun soluklu kavgalarından biri hiç şüphesiz Diva Bülent Ersoy ile Süperstar Ajda Pekkan arasında yaşandı. 1970’lerden bu yana süregelen bu husumet, yıllar geçse de küllenmedi. Geçmişte tokat iddialarından mahkeme kapılarına kadar uzanan olaylar zinciri, geçtiğimiz saatlerde Bülent Ersoy’un sahtekar ve yalancılar diyerek playback yapan sanatçılara gönderdiği sert mesajla yeniden gündeme geldi. Hedefinde Ajda Pekkan olduğu öne sürülen bu çıkış, ikilinin arşivlik atışmalarını tekrar gündeme taşıdı.

Gelin, yıllara meydan okuyan bu büyük kavganın tüm perde arkasına birlikte bakalım.

Türk müzik dünyasında ikonik unvanlara sahip iki isim: Biri Türkiye’nin Divası Bülent Ersoy, diğeri Süperstar Ajda Pekkan.

Ama bu iki dev ismin ilişkisi hiçbir zaman tatlı-sert bir rekabetten ibaret olmadı. 1970’lerin sonunda Dalyan Gazinosu’nda birlikte sahne alırken başlayan gerginlik, aradan yarım asır geçmesine rağmen hâlâ zaman zaman alevleniyor.

İddiaalara göre; O dönem kuliste Ajda Pekkan’ın kendisi hakkında ileri geri konuştuğunu duyan Bülent Ersoy’un öfkesi, ikili arasında sert tartışmalara yol açtı.

Hatta ikili, bir uçak yolculuğunda birbirlerine bile girmiş! Diva'nın Ajda Pekkan'a tokat attığı ve bu olayın da ikilinin arasını iyice açtığı konuşulanlar arasında. Aradan yıllar geçti, ama yıldızlar bir türlü barışmadı.

İleriki yıllarda bu kez Recep Tayyip Erdoğan’ın iftar davetinde aynı masaya oturmak zorunda kaldı ikili.

Tabi sessiz bir yemek olmadı tahmin edersiniz ki... İkili bu kez de selam polemiğiyle kavgaya tutuştu. Ajda Pekkan’ın masaya gelirken kimseye selam vermemesi Bülent Ersoy’u adeta çileden çıkardı. Diva, bir röportajda “O önce Allah'ın selamını vermesini bilsin. Masaya geldi hödük bir Allah'ın selamını dahi vermedi. Masada Orhan Gencebay ile ben varım, orada senden aşağı bir insan yok ki. Senden üstün insanlar hatta var orada, neyini hava yapıyorsun nedir senin bu namelerin. Böyle ucube.” diyerek sert çıkış yaptı.

Bu sözler Ajda’nın mahkeme yolunu tutmasına neden oldu.

Bülent Ersoy’un davadan haberi olmadığı ya da umursamadığı konuşulurken, mahkemeye gitmeyince hakkında tutuklama kararı çıktı. Daha sonra ifade vererek serbest kalan Ersoy, 3 bin 750 TL’lik hakaret cezası aldı. Ancak onun umursamaz tavrı, “O benim makyaj param bile değil” sözlerinden belliydi.

İkilinin arasına zaman zaman siyasiler girmeye çalışıp “barış” sağlasa da, bu sadece geçici bir ateşkes oldu.

Ve işte geçtiğimiz saatlerde Bülent Ersoy’un sahtekar ve yalancı sözleriyle playback yapan sanatçıları hedef aldığı paylaşımı, okların yeniden Ajda Pekkan’a çevrilmesine neden oldu. Diva, Antalya Açıkhava konserini “aslanlar gibi doldurduğunu” vurgulayıp “Teknolojinin arkasına sığınıp okuyormuş gibi yapmayın, halkı kandırmayın” diyerek adeta meydan okudu.

Bu sözlerinin Ajda Pekkan'a olduğu iddia edildi.

Özellikle de şu kısmı:

'Geçenlerde aldığım çok sağlıklı bir habere de muhterem musiki severlere aktarmak istiyorum o 'çok kıymetli' diye bahsedilen bir sanatkarın sahnede yapmış olduğu playback gösterisinde salonda bulunan oyuncular biz playback dinlemeye gelmedik öyle olacaktıysa kaseti koyar dinlerdik diyerek en ön masaları terk edip oyun salonuna geçtiler. Çok üzülüyorum çok. Yazık ki bunlar gerçekten koskoca devasa isimler. Geçmişteki birikimlerinizden yiyorsunuz ama unutmayınız ki hazıra daha dayanmaz kızlar! Yoksa sizi böyle protesto ederler halkın tokatını da yersiniz.'

Bu son çıkış da müzik dünyasının en uzun soluklu kavgasının hala kapanmadığının kanıtı. Görünen o ki Diva ile Süperstar arasındaki soğuk savaş, daha çok uzun yıllar konuşulacak. Siz ne düşünüyorsunuz?

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
