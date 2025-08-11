Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan Arasında 50 Yıldır Süren Husumetin Hikayesini Anlatıyoruz!

Özellikle de şu kısmı:

'Geçenlerde aldığım çok sağlıklı bir habere de muhterem musiki severlere aktarmak istiyorum o 'çok kıymetli' diye bahsedilen bir sanatkarın sahnede yapmış olduğu playback gösterisinde salonda bulunan oyuncular biz playback dinlemeye gelmedik öyle olacaktıysa kaseti koyar dinlerdik diyerek en ön masaları terk edip oyun salonuna geçtiler. Çok üzülüyorum çok. Yazık ki bunlar gerçekten koskoca devasa isimler. Geçmişteki birikimlerinizden yiyorsunuz ama unutmayınız ki hazıra daha dayanmaz kızlar! Yoksa sizi böyle protesto ederler halkın tokatını da yersiniz.'

Bu son çıkış da müzik dünyasının en uzun soluklu kavgasının hala kapanmadığının kanıtı. Görünen o ki Diva ile Süperstar arasındaki soğuk savaş, daha çok uzun yıllar konuşulacak. Siz ne düşünüyorsunuz?