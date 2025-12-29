Bir Duygu Olsan İnsanlar Seni Nasıl Görürdü?
Bazı duygular sessizdir, bazıları gürültülü… Bazıları gözlerden taşar, bazıları içe doğru derinleşir. Peki sen bir duygu olsaydın, nasıl görünürdün? Sert mi, yumuşak mı, karanlık mı yoksa aydınlık mı? Bu test, sadece ne hissettiğini değil, o hissin dış dünyaya nasıl yansıdığını da ortaya çıkarıyor. Hazırsan duygunun aynasına bakıyoruz.
Haydi başlayalım!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Zor bir an yaşadığında ilk refleksin ne olur?
4. Birinin seni kırdığını fark ettiğinde…
5. İnsanlar seni ilk tanıdığında genelde ne der?
6. Aşkta seni en çok korkutan şey nedir?
7. Kalabalık ortamlarda nasılsındır?
8. Kendi duygularını ifade etme konusunda…
9. Seni en çok ne yorar?
10. Aşk bittiğinde…
Hüzünlü Zarafet
Şefkatli Sıcaklık
Sessiz Güç
Coşkulu Işık
Derin Dinginlik
Koruyucu Güven
Kontrollü Mesafe
Hareketli Heyecan
