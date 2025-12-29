Bir Duygu Olsan İnsanlar Seni Nasıl Görürdü?

Sen bir duygu olsan, zarif ama ağır bir hüzün olurdun. İnsanlar seni gördüğünde tam olarak ne hissettiklerini adlandıramaz ama içlerinde bir sızı oluşur. Senin duygun bağırmaz; yavaşça çöker ve iz bırakır. İlişkilerde derin bağlar kurarsın fakat her şeyi içine atma eğilimin vardır. Bu da seni güçlü gösterirken iç dünyanda yorgun düşmene neden olur. Duygularını saklamak, senin savunma mekanizmandır. Senin görünüşün; incelik, mesafe ve derinlik taşır. Bir bakışın bile çok şey anlatır.