Bu Davranışları Yapıyorsan Gizli Bir Kontrolcü Olabilirsin!

Sen kontrolü ele geçirmeye çalışan biri değilsin; daha çok akışa uyum sağlamayı bilen, gerektiğinde müdahale eden ama çoğu zaman olayları olduğu gibi kabul edebilen birisin. Hayatında düzen olsun istiyorsun ama bu düzen bozulduğunda dünyan başına yıkılmıyor. Bu da seni psikolojik olarak esnek biri yapıyor. İnsanlara güvenme konusunda ciddi bir sorunun yok. Hata yapmalarına alan tanıyabiliyor, her şeyin senin sorumluluğunda olmadığını kabul edebiliyorsun. Kontrol ihtiyacın varsa bile bu, sağlıklı sınırlar içinde kalıyor. Bu denge hâli seni hem ilişkilerde hem de günlük hayatta rahatlatıyor. Kontrol etmek yerine anlamayı seçmen, seni gizli bir kontrolcü olmaktan oldukça uzak tutuyor.