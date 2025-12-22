Bu Davranışları Yapıyorsan Gizli Bir Kontrolcü Olabilirsin!
Kontrolcü olmak her zaman yüksek sesle emir vermek değildir. Bazen fazla düşünmek, bazen “iyiliğin için söylüyorum” demek, bazen de her şeyin planlı olmasını istemek… Aşağıdaki davranışlardan kendinde gördüklerini işaretle, kaç tanesinin sana uyduğuna bak ve kontrol ihtiyacının ne seviyede olduğunu öğren.
Hazırsan başlayalım!
Aşağıdaki davranış ve düşüncelerden hangileri sende var?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Kontrolcü Değilsin!
Kontrol Eğilimin Var Ama Farkındasın
Gizli Bir Kontrolcü Olabilirsin
Kontrol İhtiyacı Hayatının Merkezinde
