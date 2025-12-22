onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Bu Davranışları Yapıyorsan Gizli Bir Kontrolcü Olabilirsin!

Bu Davranışları Yapıyorsan Gizli Bir Kontrolcü Olabilirsin!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
22.12.2025 - 12:01

Kontrolcü olmak her zaman yüksek sesle emir vermek değildir. Bazen fazla düşünmek, bazen “iyiliğin için söylüyorum” demek, bazen de her şeyin planlı olmasını istemek… Aşağıdaki davranışlardan kendinde gördüklerini işaretle, kaç tanesinin sana uyduğuna bak ve kontrol ihtiyacının ne seviyede olduğunu öğren.

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşağıdaki davranış ve düşüncelerden hangileri sende var?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Kontrolcü Değilsin!

Kontrolcü Değilsin!

Sen kontrolü ele geçirmeye çalışan biri değilsin; daha çok akışa uyum sağlamayı bilen, gerektiğinde müdahale eden ama çoğu zaman olayları olduğu gibi kabul edebilen birisin. Hayatında düzen olsun istiyorsun ama bu düzen bozulduğunda dünyan başına yıkılmıyor. Bu da seni psikolojik olarak esnek biri yapıyor. İnsanlara güvenme konusunda ciddi bir sorunun yok. Hata yapmalarına alan tanıyabiliyor, her şeyin senin sorumluluğunda olmadığını kabul edebiliyorsun. Kontrol ihtiyacın varsa bile bu, sağlıklı sınırlar içinde kalıyor. Bu denge hâli seni hem ilişkilerde hem de günlük hayatta rahatlatıyor. Kontrol etmek yerine anlamayı seçmen, seni gizli bir kontrolcü olmaktan oldukça uzak tutuyor.

Kontrol Eğilimin Var Ama Farkındasın

Kontrol Eğilimin Var Ama Farkındasın

Senin için kontrol, güvenlikle doğrudan bağlantılı. Her şeyi yönetmek istemiyorsun ama kontrol sende olmadığında huzursuzluk hissedebiliyorsun. Bu durum genellikle geçmişte yaşadığın belirsizlikler veya hayal kırıklıklarından besleniyor. İnsanlara alan tanıyorsun ama içten içe “ya yanlış yaparlarsa?” kaygısı taşıyorsun. Bu da seni zaman zaman yönlendiren, zaman zaman fazla düşünen biri hâline getiriyor. Neyse ki bunun farkındasın ve kendini frenleyebiliyorsun. Eğer biraz daha akışa güvenmeyi öğrenirsen, bu kontrol ihtiyacı seni yormaktan çıkabilir. Çünkü sen aslında kontrolcü olmaktan çok, güvende hissetmek isteyen birisin.

Gizli Bir Kontrolcü Olabilirsin

Gizli Bir Kontrolcü Olabilirsin

Sen kontrolcü olduğunu açık açık göstermiyorsun ama davranışların bunu ele veriyor. “Ben sadece yardımcı oluyorum” ya da “Böylesi daha mantıklı” derken, aslında ipleri elinde tutmayı tercih ediyorsun. Kontrol, senin için düzenin ve güvenin garantisi. Belirsizlik seni ciddi şekilde geriyor ve bu gerilim başkalarının kararlarına müdahale etmene neden olabiliyor. İnsanlara güvenmek istiyorsun ama kontrol sende olmazsa bir şeylerin ters gideceğine inanıyorsun. Bu durum fark edilmezse ilişkilerde yorucu olabilir. Kontrolü biraz gevşetmek, hem seni hem çevrendekileri rahatlatacaktır. Unutma: Her şeyi yönetmek zorunda değilsin.

Kontrol İhtiyacı Hayatının Merkezinde

Kontrol İhtiyacı Hayatının Merkezinde

Senin için kontrol bir tercih değil, neredeyse bir savunma mekanizması. Her şeyin senin kontrolünde olması gerektiğine inanıyorsun çünkü aksi durumda kaos çıkacağını düşünüyorsun. Bu da seni sürekli tetikte ve gergin tutuyor. İnsanlara güvenmekte zorlanıyor, kontrolü bıraktığında kendini savunmasız hissediyorsun. Bu yüzden hem ilişkilerde hem de günlük hayatta yükü fazlasıyla üstleniyorsun. Güçlü görünüyorsun ama bu güç biraz da mecburiyetten. Kontrolü tamamen bırakmak zorunda değilsin; ama her şeyin sorumluluğunu tek başına taşımak seni uzun vadede yorar. Gerçek güç, bazen kontrolü paylaşabilmektir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın