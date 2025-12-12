Sen Neyin Bedelini Ödüyorsun? Önceki Hayatından Gelen Karmayı Açıklıyoruz!
Bazen neden bazı şeylerin sürekli ters gittiğini, bazı döngülerden neden çıkamadığını merak ettin mi? Belki de bunun cevabı bu hayatta değil… Önceki hayatında yaşadıkların, yaptıkların ve hissettiklerin şimdi karşına karma olarak çıkıyor olabilir. Bu test, içsel enerjine ve seçimlerine göre önceki yaşamında kim olduğunu ve şu anda hangi karmanın etkisinde olduğunu ortaya çıkaracak.
Ruhunun derinliklerine inmeye hazır mısın?
1. Cinsiyetini seçerek başlayalım!
2. Rüyalarında en çok karşılaştığın olay hangisi?
3. Hayatında en sık karşılaştığın sorun nedir?
4. Zihin yapını tek bir kelimeyle açıklasan hangisini kullanırsın?
5. Aşk senin için ne ifade ediyor?
6. Para ve güç senin için ne kadar önemli?
7. Hayatında en çok hangi duygu seni yönlendirir?
8. Seni temsil edebilecek bir sembol seç!
9. Birini incittiğinde ne hissedersin?
10. Son soruyla günümüze dönelim, bu aralar canını sıkan şey ne?
Önceki Hayatında Tüm Kalpleri Çalmanın Bedelini Ödüyorsun!
Merhametsiz Bir Kral Olmanın Bedelini Ödüyorsun!
İstediği Her Şeye Sahip Olan Prenses Olmanın Bedelini Ödüyorsun!
Acımasız Bir Savaşçı Olmanın Bedelini Ödüyorsun!
İnsanları Kandırmanın Bedelini Ödüyorsun!
