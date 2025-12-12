Sen Neyin Bedelini Ödüyorsun? Önceki Hayatından Gelen Karmayı Açıklıyoruz!

Bazen neden bazı şeylerin sürekli ters gittiğini, bazı döngülerden neden çıkamadığını merak ettin mi? Belki de bunun cevabı bu hayatta değil… Önceki hayatında yaşadıkların, yaptıkların ve hissettiklerin şimdi karşına karma olarak çıkıyor olabilir. Bu test, içsel enerjine ve seçimlerine göre önceki yaşamında kim olduğunu ve şu anda hangi karmanın etkisinde olduğunu ortaya çıkaracak.

Ruhunun derinliklerine inmeye hazır mısın?