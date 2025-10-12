Takıntı, Kibir, Saflık! Senin Sorunun Ne?

Senin duyguların yoğun, tutkuların derin. Ama bazen bu derinlik seni kendinle bile savaşır hale getiriyor. Her şey senin için ya hep ya hiç. Bu da seni hem güçlü hem de yorgun biri yapıyor. Akrep’in sorunu, “bırakmayı bilmemek.” Her şeyi çözmek, anlamak, kontrol etmek istiyorsun. Oysa bazen çözülmeyen şeyler, sadece yaşanması gereken şeylerdir. Duygularını hafiflet yoksa kendi ağırlığında boğulabilirsin.