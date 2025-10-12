onedio
Takıntı, Kibir, Saflık! Senin Sorunun Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.10.2025

Herkesin güçlü yanları kadar, göz ardı ettiği zayıf yönleri de var. Bazen farkında olmadan hep aynı döngüye düşüyor, aynı hatayı yeniden yapıyoruz. Burcunun doğası, seni güçlü yapan özellikleri kadar seni zorlayan yönleri de beraberinde getiriyor. Kimi fazla düşünüyor, kimi fazla seviyor, kimi de fazla gururlu davranıyor. Bu testte, sadece burcunu seçerek içsel dengesizliğini, seni yoran o “kronik sorunu” öğreneceksin. Belki farkında olduğun ama adını koyamadığın bir durum bile olabilir. 

Hazırsan başlayalım!

Burcunu ve ardından yükselen burcunu seçmeyi unutma!

“Her Şeye Koşarken Kendini Unutuyorsun”

Sende bir “hemen olmalı” hali var. Hızlı karar veriyor, hızlı hareket ediyor ama duygularının hızına yetişemiyorsun. Heyecanlı yapın, seni motive ettiği kadar çabuk da tüketiyor. Koç’un en büyük sorunu, kendine dur demeyi bilmemesi. Sürekli hareket hâlindesin; ama bazen o hareketin içinde kendi duygularını ezip geçiyorsun. Senin için hayat bir yarış gibi, ama unutma: bazen durmak da cesarettir. Bir şeyleri hemen çözmek zorunda değilsin,  bazı şeyler sadece olgunlaşmayı bekler.

“Fazla Sahipleniyorsun”

İstikrar senin için önemli, evet. Ama bu istikrar bazen kontrol etme isteğine dönüşüyor. İnsanları, duyguları, ilişkileri sabitlemek istiyorsun,  sanki kaybolursa sen de dağılacakmışsın gibi. Bu yüzden bazen fazla tutucu olabiliyorsun. Değişime direncin, seni güvenli ama sıkışmış bir hale sokuyor. Oysa bazı şeyler gitmek için gelir, bazı insanlar ise sadece öğretmek için uğrar hayatına. Bırak, Boğa. Bazen gevşemek, kaybetmekten çok daha özgürleştirici.

“Kendine Bile Net Olamıyorsun”

Zihnin durmadan konuşuyor. Sürekli fikir değiştiriyor, yeni yönler deniyorsun. Bu seni renkli ve ilginç biri yapıyor ama aynı zamanda en büyük çıkmazın da bu: kararsızlık. Bir an inanıyor, bir an sıkılıyorsun. İnsanlar seni yüzeysel sanıyor ama aslında sadece her şeyi fazla analiz ediyorsun. İkizler’in sorunu, kalbini net bir yere sabitleyememek. Düşüncelerin değiştikçe, duyguların da savruluyor. Bazen dur, sadece hisset. Akışa güven, fikirlerini değil kalbini dinle.

“Başkalarına Kendinden Fazla Değer Veriyorsun”

Sevgi senin için kutsal, ama bazen fazla kutsal. İnsanlara kendinden fazla değer veriyorsun, sonra da kırıldığında “neden hep ben?” diyorsun. Yengeç’in en büyük sorunu, sınır koyamamak. Empatin, şefkatin harika ama seni duygusal yorgunluğa sürüklüyor. Kendini sevmek bencillik değil; önce kendini doyur ki başkasına da gerçekten verebilesin. Unutma, herkes senin kadar derin hissetmez ama sen kendine aynı derinliği borçlusun.

“Kendini Vazgeçilmez Sanıyorsun”

Senin enerjin güçlü, karizman etkileyici. Ama bazen bu güçlü duruş, duygusal bir üstünlük illüzyonuna dönüşüyor. Sevildiğinde parlıyorsun, görmezden gelindiğinde ise incinip geri çekiliyorsun. Aslan’ın sorunu, sürekli takdir edilme ihtiyacı. Gerçek güç, kimsenin alkışına ihtiyaç duymadığında başlar. Sen zaten özünde parlayan birisin  ışığını dışarıdan değil, içinden yak.

“Aşırı Düşünüyorsun”

Zihnin hiç susmuyor. Her detayı hesaplıyor, her ihtimali tartıyorsun. Bu seni mükemmeliyetçi yapıyor ama aynı zamanda sürekli bir yorgunluk hâline sokuyor. Başak’ın sorunu, rahat bırakmayı bile planlaması. Her şey mükemmel olmak zorunda değil. Kusurlar da hikâyenin bir parçası. Bazen çözüm, düşünmemekte. Kendine “olduğu gibi” olma izni ver.

“Herkesi Mutlu Etmeye Çalışıyorsun”

Senin için huzur önemli, ama bu uğurda kendini bastırıyorsun. İnsanları kırmamak için susuyor, dengeyi korumak için kendi dengen bozuluyor. Terazi’nin en büyük sorunu, “evet” derken içinden “hayır” demesi. Gerçek denge, başkalarını memnun etmekte değil; kendi sınırlarını fark etmekte. Herkesin iyiliği senin omuzlarında değil. Bazen huzur, biraz da yalnız kalmaktan geçer.

“Her Şeyi Fazla Ciddiye Alıyorsun”

Senin duyguların yoğun, tutkuların derin. Ama bazen bu derinlik seni kendinle bile savaşır hale getiriyor. Her şey senin için ya hep ya hiç. Bu da seni hem güçlü hem de yorgun biri yapıyor. Akrep’in sorunu, “bırakmayı bilmemek.” Her şeyi çözmek, anlamak, kontrol etmek istiyorsun. Oysa bazen çözülmeyen şeyler, sadece yaşanması gereken şeylerdir. Duygularını hafiflet  yoksa kendi ağırlığında boğulabilirsin.

“Her Zaman Tek Bir Hayatın Var Gibi Yaşıyorsun”

Yay, sen özgürlüğe aşıksın. Hayatı deneyimlemek istiyorsun ama bazen fazla hızlı, fazla aceleci davranıyorsun. Anı yaşamak güzel, ama her anın da bir bedeli var. Bazen macera arayışın, seni köksüz hissettirebilir. Gerçek özgürlük, kaçmakta değil; kalmayı da seçebilmekte. Her yer senin evin olabilir ama kalbinin bir yerinde de biraz “düzen” olmalı.

“Kendine Karşı Aşırı Sertsin”

Sorumluluk senin için yaşam biçimi. Ama bu ciddiyet, zamanla duygusal bir zırha dönüşmüş. Başarısızlıktan korkmuyor gibi davranıyorsun ama aslında kendine acımasızsın. Oğlak’ın sorunu, dinlenmeyi suçlulukla karıştırması. Her şey mükemmel olmak zorunda değil. Bazen zayıf olman, insan olduğunun kanıtı. Kontrolü bırak, hayat senin kadar planlı olmak zorunda değil.

“Duygularını Uzakta Tutuyorsun”

Zekan, farkındalığın, bağımsızlığın hayranlık uyandırıcı. Ama duygular söz konusu olduğunda kendini kapatıyorsun. Kova’nın sorunu, “hissetmeyi zayıflık sanmak.” İnsanlara yakınlaştığında savunmasız hissediyorsun, o yüzden araya mesafe koyuyorsun. Oysa duygular, seni eksiltmez  tamamlar. Zihnini değil, kalbini biraz açmayı dene.

“Kendi Hayal Dünyanda Kayboluyorsun”

Senin sezgilerin güçlü, kalbin yumuşak. Ama bazen gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyorsun. Kaçışların zarif, ama uzun vadede kendi gerçekliğini bulanıklaştırıyor. Balık’ın sorunu, aşırı empati ve hayalcilik arasında sıkışması. Duyguların derin, ama sınırların flu. Hayal kurmak güzel ama ayakların biraz yere değsin. Gerçek dünya da senin kadar büyülü olabilir  yeter ki ondan kaçma.

