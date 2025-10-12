Takıntı, Kibir, Saflık! Senin Sorunun Ne?
Herkesin güçlü yanları kadar, göz ardı ettiği zayıf yönleri de var. Bazen farkında olmadan hep aynı döngüye düşüyor, aynı hatayı yeniden yapıyoruz. Burcunun doğası, seni güçlü yapan özellikleri kadar seni zorlayan yönleri de beraberinde getiriyor. Kimi fazla düşünüyor, kimi fazla seviyor, kimi de fazla gururlu davranıyor. Bu testte, sadece burcunu seçerek içsel dengesizliğini, seni yoran o “kronik sorunu” öğreneceksin. Belki farkında olduğun ama adını koyamadığın bir durum bile olabilir.
Hazırsan başlayalım!
Burcunu ve ardından yükselen burcunu seçmeyi unutma!
“Her Şeye Koşarken Kendini Unutuyorsun”
“Fazla Sahipleniyorsun”
“Kendine Bile Net Olamıyorsun”
“Başkalarına Kendinden Fazla Değer Veriyorsun”
“Kendini Vazgeçilmez Sanıyorsun”
“Aşırı Düşünüyorsun”
“Herkesi Mutlu Etmeye Çalışıyorsun”
“Her Şeyi Fazla Ciddiye Alıyorsun”
“Her Zaman Tek Bir Hayatın Var Gibi Yaşıyorsun”
“Kendine Karşı Aşırı Sertsin”
“Duygularını Uzakta Tutuyorsun”
“Kendi Hayal Dünyanda Kayboluyorsun”
