Paralel evrenlerden birinde sen, gücün ve karizmanla etrafındaki herkesi etkileyen bir çete liderisin. İnsanların sana bağlılık duyması tesadüf değil; zekân, stratejik düşünme yeteneğin ve karizmatik tavırların seni bu konuma getirmiş. Bu evrende senin adın hem korku hem de saygı uyandırıyor. İnsanlar seni gördüklerinde sadece bir lider değil, aynı zamanda sözünün eri, güvenilir bir figür görüyor. Düşmanların seni alt etmeye çalışsa da, sen her defasında zekan ve cesaretinle onların bir adım önünde olmayı başarıyorsun. Bu hayat sana gücün doruklarında olmayı sunuyor ama aynı zamanda sürekli diken üstünde yaşamayı da getiriyor. Her kararın, onlarca hatta yüzlerce insanın hayatını etkiliyor. Sadakat, ihanet, güç dengeleri ve sokakların acımasız kuralları içinde ayakta kalmak kolay değil. Ancak senin liderlik tarzın sadece kaba kuvvete değil; adalet anlayışına, sadıklarına sahip çıkmana ve rakiplerini zekice alt etmene dayanıyor. Bu yüzden çeten, seni sadece bir patron olarak değil, aynı zamanda koruyucu bir figür olarak görüyor.