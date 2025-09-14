Tanrıça, Elf, Peri, Büyücü, Sende Hangisinin Aurası Var?
Senin enerjin ve varlığın, sadece etrafındakileri değil, kendini de etkiliyor. Peki senin iç dünyan ve aura tipin hangi fantastik varlığa daha yakın? Mitolojik ve fantastik karakterlerin enerjilerini keşfetmek hem eğlenceli hem de kendini anlamana yardımcı olabilir. Bu test ile senin ruhunun hangi aura ile parladığını öğrenebilirsin!
Haydi başlayalım!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. İnsanlar sana genellikle nasıl davranır?
4. Hangi renk senin ruh halini en iyi yansıtır?
5. Hayatta en çok neye önem verirsin?
6. Kendini bir doğa elementine benzetmek isteseydin hangisi olurdun?
7. İnsanlarla iletişiminde en baskın yönün hangisi?
8. Boş zamanlarını nasıl geçirmekten hoşlanırsın?
9. Bir sorunu çözme yaklaşımın nasıl olur?
10. Aşağıdaki ortamlardan hangisinde huzurlu hissedersin?
Tanrıça Aurası
Elf Aurası
Peri Aurası
Büyücü Aurası
