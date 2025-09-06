Burcuna Göre Kaç Çocuğun Olacak ve Nasıl Olacaklar?

Koç burcu olduğun için sana hareketli, enerjik ve her yere koşuşturan bir erkek çocuk yakışıyor. Senin gibi lider ruhlu, özgüveni yüksek ve biraz da inatçı olacak. Seninle sürekli yarışa girecek, her şeyde “ben daha hızlıyım” diyecek. Bu çocuk evin hem neşesi hem de kaosu olacak. Spor salonu yerine evin salonunu kullanabilir, her yer onun oyun alanı haline gelebilir. Ama onun enerjisi senin enerjinle birleştiğinde ortaya gerçekten macera dolu bir ikili çıkacak. Senin burcuna en çok bu tür bir çocuğun ruhu yakışıyor çünkü sen de onunla birlikte büyüyecek, hayatın enerjisini kaybetmeyeceksin.