Kelt Astrolojisine Göre Hangi Ağaç Ruhuna Sahipsin?
Kelt astrolojisi, doğayı, ağaçları ve mevsimlerin döngüsünü temel alarak kişiliğinizi yorumlayan çok eski bir sistemdir. Keltler, her doğum tarihinin özel bir ağaç ve enerjiyle bağlantılı olduğuna inanırdı. Bu ağaçlar, hem karakterinizi hem de hayatta karşılaştığınız zorluklara yaklaşımınızı temsil eder. Bu testte, yalnızca doğum tarihinizi seçerek Kelt burcunuzu öğrenebilir, size atfedilen ağacın kişiliğinizi nasıl yansıttığını görebilirsiniz. Belki de kendinizi bambaşka bir yönünüzle tanıyacaksınız.
Hazırsanız doğanın kadim bilgeliğine kulak verelim.
Doğum tarihini seçer misin?
Huş (Birch)
Meşe (Oak)
Karaağaç (Alper)
Kızılçam (Willow)
Kavak (Ash)
Söğüt (Aspen)
Karaağaç (Hawthorn)
Fındık (Hazel)
Kestane (Chestnut)
İğde (Elder)
Defne (Laurel)
Huş (Poplar)
Meşe (Oak)
