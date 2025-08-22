Kelt Astrolojisine Göre Hangi Ağaç Ruhuna Sahipsin?

Azmi ve disiplinli tavırlarıyla güçlü bir liderlik potansiyeline sahiptir. Yeniliklere karşı açık, çalışkan ve sürekli olarak kendini geliştirme arzusundadır. Zaman zaman fazla otoriter ya da katı davranabilir. Esnekliğinin az olması, farklı fikirlere kapalı görünmesine yol açabilir. Kendi düşüncelerinde ısrarcı olması, anlaşmazlıklara zemin hazırlayabilir. Huş burcu insanları, ilişkilerinde sadakat ve güvenilirlik arayışındadır. Partnerlerine karşı son derece bağlı olurlar ve çoğu zaman ilişkide yönlendirici konumu üstlenirler. Onlar için güven ortamı ve istikrar büyük önem taşır. Sevdiklerine karşı koruyucu ve destekleyici davranırlar. Ancak duygularını doğrudan dile getirmekte zorlanabileceklerinden, partnerleri bazen onları mesafeli ya da soğuk olarak algılayabilir.