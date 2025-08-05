Bu Teste Göre Ne Zaman Köşeyi Döneceğini Söylüyoruz!
Zenginlik... Kimileri için büyük bir servet, kimileri içinse sadece hayallerin bir adı. Peki senin hikâyen ne? Çalışkan mısın, şanslı mı yoksa hayalperest mi? Belki yatırımcı ruhlusun, belki de hiç ummadığın anda kader seni varlıklı bir geleceğe doğru sürüklüyor.
Bu testte vereceğin cevaplara göre zenginliğe ne zaman kavuşacağını öğreniyoruz.
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1. Sabah ilk iş olarak ne yaparsın?
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2. Bir milyar dolar kazansan ilk ne yaparsın?
3. En çok hangi cümle seni anlatıyor?
4. Hangisini daha çok önemsersin?
5. Boş bir hafta sonunda seni nerede bulabiliriz?
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6. Paran olduğunda nasıl harcarsın?
7. Bir iş kuracak olsan ne olurdu?
8. Şansa inanır mısın?
9. Hangisi seni daha çok anlatıyor?
10. Şu anki maddi durumunu nasıl tanımlarsın?
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