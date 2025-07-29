Sadece Kadınların Full Çekeceği Makyaj Testi!

Sen bu işin uzmanısın! Makyaj senin için sadece güzelleşme değil, adeta bir ifade biçimi, bir sanat dalı. Hangi göz şekline nasıl far uygulanır, rujun kalıcılığı nasıl artırılır, kaş çizimi nasıl yüzle dengelenir... Hepsi sende var! Üstelik sadece bilgi değil, estetik bakış açınla renkleri, ışığı ve yüz yapısını ustaca harmanlıyorsun. Belki de zaten bu alanda profesyonel çalışıyor ya da çevrendeki herkesin makyaj danışmanısın.