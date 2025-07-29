Sadece Kadınların Full Çekeceği Makyaj Testi!
Makyaj sadece bir süslenme şekli değil, aynı zamanda bir sanat, bilgi ve beceri işidir. Fondötenin öncesi var mı? Kaş altına ne sürülür? Rujun kalıcılığı nasıl artırılır? Bu test, makyaj bilgisini ölçmek için tasarlandı!
Bakalım makyaj konusundaki bilgin ne seviyede?
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1. Makyaja başlamadan önce ne yapılmalıdır?
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2. Göz makyajında “crease” bölgesi neresidir?
3. Rujun daha kalıcı olması için ne yapılmalıdır?
4. “Highlighter” ne için kullanılır?
5. Aşağıdakilerden hangisi makyaj bazıdır?
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6. Maskaranın ömrü ortalama ne kadardır?
7. "Cut crease" tekniği hangi alanda kullanılır?
8. Fondöten rengi nasıl seçilmelidir?
Profesyonel Makyaj Sanatçısı
Makyajla aran harika!
Yeterli bilgiye sahipsin!
Eh işte....
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Profesyonel makyaj sanatçısı mı ben daha eyeliner süremiyorum ya hu ne profesyoneli attım tuttu sadece 😳😄
sınıfta kaldım 👎
Hiç ihtiyacın yok yevrum. 🙃
Full 🥰 Ama bunları uyguladığımdan değil. Bence hafif makyaj en güzeli. Ağır fondotenler, yoğun rujlar çamur gibi duruyor. Highlighter ve şeftali-kahve tonlar... Devamını Gör