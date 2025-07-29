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Sadece Kadınların Full Çekeceği Makyaj Testi!

Sadece Kadınların Full Çekeceği Makyaj Testi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 12:01

Makyaj sadece bir süslenme şekli değil, aynı zamanda bir sanat, bilgi ve beceri işidir. Fondötenin öncesi var mı? Kaş altına ne sürülür? Rujun kalıcılığı nasıl artırılır? Bu test, makyaj bilgisini ölçmek için tasarlandı!

Bakalım makyaj konusundaki bilgin ne seviyede?

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1. Makyaja başlamadan önce ne yapılmalıdır?

2. Göz makyajında “crease” bölgesi neresidir?

3. Rujun daha kalıcı olması için ne yapılmalıdır?

4. “Highlighter” ne için kullanılır?

5. Aşağıdakilerden hangisi makyaj bazıdır?

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6. Maskaranın ömrü ortalama ne kadardır?

7. "Cut crease" tekniği hangi alanda kullanılır?

8. Fondöten rengi nasıl seçilmelidir?

Profesyonel Makyaj Sanatçısı

Sen bu işin uzmanısın! Makyaj senin için sadece güzelleşme değil, adeta bir ifade biçimi, bir sanat dalı. Hangi göz şekline nasıl far uygulanır, rujun kalıcılığı nasıl artırılır, kaş çizimi nasıl yüzle dengelenir... Hepsi sende var! Üstelik sadece bilgi değil, estetik bakış açınla renkleri, ışığı ve yüz yapısını ustaca harmanlıyorsun. Belki de zaten bu alanda profesyonel çalışıyor ya da çevrendeki herkesin makyaj danışmanısın.

Makyajla aran harika!

Hangi fırça ne için, hangi ürün ne zaman kullanılır çok iyi biliyorsun. Hem teorik hem de pratik olarak güçlü bir bilgiye sahipsin. Yüz tipine uygun kontürle keskin hatlar oluşturmayı, göz tipine göre eyeliner sürmeyi ya da dudak çerçevesi belirlemeyi gayet ustaca yapıyorsun. Artık yalnızca kendine değil, çevrendekilere de tavsiyeler verecek seviyedesin. İçerik üretmek veya makyaj eğitimi almak bile senin için bir seçenek olabilir.

Yeterli bilgiye sahipsin!

Sen artık makyaj dünyasına adım atmış, neyin ne olduğunu genel hatlarıyla bilen birisin. Fondöten seçimini cilt tonuna uygun yapıyorsun, sabitleyici spreyin önemini kavramışsın ama hâlâ bazı püf noktaları gözünden kaçabiliyor. Özellikle uygulama tekniklerinde pratik yapmaya devam edersen ve makyaj malzemelerinin içeriklerine de biraz ilgi gösterirsen, çok daha profesyonel sonuçlar alabilirsin. Şu anda olduğun nokta oldukça iyi! Sadece detaylarda biraz daha bilgi ve pratikle makyajda harikalar yaratabilirsin.

Eh işte....

Senin makyajla aran yok!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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Antares17

Profesyonel makyaj sanatçısı mı ben daha eyeliner süremiyorum ya hu ne profesyoneli attım tuttu sadece 😳😄

mamamia

sınıfta kaldım 👎

Arwen

Hiç ihtiyacın yok yevrum. 🙃

Arwen

Full 🥰 Ama bunları uyguladığımdan değil. Bence hafif makyaj en güzeli. Ağır fondotenler, yoğun rujlar çamur gibi duruyor. Highlighter ve şeftali-kahve tonlar... Devamını Gör