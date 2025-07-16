Savaşçı Olsan Nasıl Gözükürdün?
Savaş çıksa, sen kimin tarafında savaşırsın? Zırhın ne renkte olurdu, silahın neyi temsil ederdi, karizman nasıl göz kamaştırırdı? Bu testte burcuna göre seni savaş meydanına çıkarıyoruz! Kiminin yanında uğurlu tılsımı var, kimisi düşmanının zihnini okuyor.
Hazırsan savaşçı formuna bürün!
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