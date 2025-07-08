Burcuna Göre Bir Yemek Menüsü Olsaydın Ne Olurdun?
Her burcun kendine has bir ruhu, enerjisi ve tarzı var… Peki bu ruhun bir yemek menüsü olsaydı nasıl görünürdü? Kimi sıcak ve baharatlı olurdu, kimi minimal ve sade; bazı burçlar geleneksel tatlarla özdeşleşirken bazıları egzotik lezzetlerle bütünleşirdi. Şimdi sadece burcunu seç ve sana özel hazırladığımız özenli menünü keşfet!
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Burcunu seç!
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Baharatlı Tavuk Menü
Etli Fırın Menü
Karışık Street Food Menü
Nostaljik Ev Yemeği Menü
Lüks Steak Menü
Sağlıklı ve Dengeli Menü
Estetik ve Uyumlu Menü
Gizemli Baharat Menü
Egzotik Lezzetler Menü
Klasik ve Güvenilir Menü
Yaratıcı Menü
Romantik ve Duygusal Menü
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