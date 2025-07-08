Burcuna Göre Bir Yemek Menüsü Olsaydın Ne Olurdun?

Senin menün tam bir sokak şenliği! Ana yemek: Mini burgerler ve tavuk quesadilla. Yanında baharatlı patates dilimleri, soya soslu edamame ve birkaç lokmalık çiğ köfte. İkizler’in değişkenliği bu tabakta çeşitlilikle karşımızda. İçecek olarak gazozdan smoothie’ye her şey olabilir ama en seni yansıtanı: Buz gibi mango aromalı soda. Tatlıda ise kesinlikle eğlenceli bir şey: Mini donutlar ya da renkli dondurma çeşitleri! Ruhun değişken, meraklı ve eğlenceli, bu menü de aynen öyle.