Yediklerin Ömrünü Uzatıyor mu Kısaltıyor mu?

Beslenme alışkanlıkların, ömrünü neredeyse bir yüzyıla taşıyacak kadar dikkatli ve dengeli. Ne yediğini biliyor, öğünlerini planlıyor ve vücudunun neye ihtiyaç duyduğunu gözetiyorsun. Senin için yemek bir ihtiyaçtan çok bir bakım ritüeli gibi. Bu bilinçli yaklaşım, hem bedenini hem zihnini yıllar boyu sağlıklı tutacak. Zaman zaman kaçamaklar yapsan bile genel sistemin çok sağlam. Şeker, işlenmiş gıda, zararlı yağlar gibi ömrü kısaltan unsurlardan uzak durman, sana uzun vadeli kazanç sağlıyor. Aynı zamanda bol su içmen, spor yapman ve hareketli bir yaşam tarzını benimsemen, bu yaş tahminini güçlendiriyor. Senin için sağlık bir öncelik ve bu önceliğe gösterdiğin özen, gelecekte kendini ödüllendirecek. Belki 100 yaşını bile göreceksin; hem de baston yerine yoga matınla!