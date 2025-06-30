Yediklerin Ömrünü Uzatıyor mu Kısaltıyor mu?
Yediklerin yalnızca bedenini değil, geleceğini de şekillendiriyor. Fast food mu sebze mi? Gece atıştırmaları mı yoksa aralıklı oruçlar mı? Bu testte, beslenme düzenin üzerinden ilerleyerek seni kaç yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşayabileceğine dair eğlenceli bir tahminde bulunuyoruz. Kimi zaman uzun ömür sadece şansla değil, bilinçli seçimlerle kazanılır. Bakalım senin alışkanlıkların seni 60’ında mı yakalıyor, yoksa 100’ü devirmeye mi götürüyor? Hazırsan test başlasın!
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1. Günde kaç öğün yemek yersin?
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2. Fast food tüketme sıklığın nedir?
3. Su tüketimin nasıldır?
4. Tatlılarla aran nasıl?
5. Gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlığın?
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6. Kahvaltı senin için ne ifade eder?
7. En çok tercih ettiğin atıştırmalık?
8. Sebze tüketimin ne durumda?
9. Gıda içeriklerine dikkat eder misin?
10. Yemek yerken hissettiğin şey?
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98 Yaşına Kadar Yaşarsın
83 Yaşına Kadar Yaşarsın
67 Yaşına Kadar Yaşarsın
54 Yaşına Kadar Yaşarsın
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