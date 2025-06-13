Yemek Zevkine Göre Hangi Sofra Senin Ruhunu Yansıtıyor?
Yemek sadece karın doyurmak değildir; zevktir, kültürdür, kimliktir! Sofralar da tıpkı karakterimiz gibi çeşit çeşit… Kimimiz minimalist bir sunumun hastasıyız, kimimiz bol kepçe, rengarenk tabaklarla kurulu geleneksel sofralara bayılıyoruz. Bu testte verdiğin cevaplara göre senin ruhunu yansıtan o sofrayı belirliyoruz!
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1. Kahvaltıda olmazsa olmazın nedir?
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2. En sevdiğin yemek türü hangisi?
3. Çorba seç desek hangisini seçersin?
4. Hangisi daha çok iştahını kabartıyor?
5. Bir tatlı seçmen gerekse hangisini seçersin?
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6. Dışarda yemek yiyorsun, nerede olmak istersin?
7. İçecek tercihin genelde nedir?
8. Mutfakta en çok hangi malzemeyi kullanırsın?
9. Sofrada neye önem verirsin?
10. Peki sence yemek nedir?
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Geleneksel Türk Sofrası
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Bohem Sofra
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