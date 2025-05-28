Ortaçağ’da Yaşasaydın Nasıl Ölürdün?
Ortaçağ, karanlık sokakları, veba salgınları, büyü avları ve taht kavgalarıyla dolu bir dönemdi. Modern dünyanın konforunu unuttuğunda, o dönemde hayatta kalmak hiç de kolay değildi. Bir yanlış bakış, bir yanlış adım ya da bir ihanet fısıltısı… Hepsi sonun olabilir. Peki sen o zamanlarda yaşasaydın, sonun ne olurdu?
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1. Ortaçağ'da hangi karaktere daha yakın olurdun?
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2. Karanlık bir sokakta biri seni takip ediyor, ne yaparsın?
3. En çok neye güvenirsin?
4. Birisi seni gizlice ihbar etti, nasıl davranırsın?
5. Krala yakın olma şansın olsa ne yapardın?
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6. Ortaçağ'da en çok hangisi seni cezbediyor?
7. Seni bir tek kelimeyle anlatsak, o ne olurdu?
8. Hakkında bir dedikodu çıktığında nasıl davranırsın?
9. Sana göre en büyük günah nedir?
10. Ortaçağ'da en korktuğun şey nedir?
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