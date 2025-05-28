Sen zeki, gözlemci ve meraklı birisin. Güce uzak durmazsın ama ona nasıl yaklaşman gerektiğini de iyi bilirsin. Ortaçağ’da yaşasaydın, büyük ihtimalle bir soylunun sırdaşı, bir danışman ya da saray içindeki gizli planların parçası olurdun. Ancak her akıllı insanın bir düşmanı olur; sen de zehirle susturulurdun. Bir içki daveti, fazla masum gelen bir çorba ya da dost görünen biri… Ölümün sessiz ama planlı olurdu. Zehir, senin gibi stratejik insanların sonunu getirmek için sıkça kullanılan bir yöntemdi. Ve sen bunu belki fark ettin ama söyleyecek vaktin olmadı. Senin ölümün, aslında zekânın ve etkinliğinin bir göstergesi. Çünkü kimse tehlikeli olmayan birini zehirlemez. Bu dünyadan sessizce gitsen de arkanda büyük hesapların kokusunu bırakırsın.