Verdiğin cevaplara bakıldığında, hayatın zorluklarıyla başa çıkma becerilerin sağlam temellere dayanıyor gibi. Duygusal olarak kendini tanıyor, sınırlarını biliyor ve ihtiyaçlarını fark ediyorsun. Bu durum, içsel dengenin güçlü olduğunu ve şimdilik bir profesyonel desteğe ihtiyaç duymadığını gösteriyor. Elbette bu demek değil ki her zaman böyle olacak. İnsan ruhu değişkendir; dönemsel iniş çıkışlar olabilir. Önemli olan, bu dalgalanmaları fark edip zamanında önlem alabilmek. Farkındalıkla yaşamak ve gerektiğinde destek istemekten çekinmemek bu yolculuğun en sağlıklı halidir. Yine de terapi sadece sorun olduğunda gidilecek bir yer değil. Gelişim, farkındalık ve kendini daha yakından tanımak için de çok kıymetlidir. Şu an her şey iyi olsa da, bir gün sadece “kendinle daha yakından tanışmak” için bile bir uzmana danışmak isteyebilirsin. Kendini sevmeye devam et.