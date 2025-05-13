Evet/Hayır Testine Göre Terapiye Gitmen Gerekiyor mu?
Hayat bazen içinden çıkılamaz bir düğüm gibi hissedilir. Bazen bu düğümleri kendi başımıza çözebiliriz, bazen de bir uzmana ihtiyaç duyarız. “Benim gerçekten yardıma ihtiyacım var mı?” diye kendine sorduğun anlar olduysa, bu test senin için. Vereceğin 'evet' ve 'hayır' cevaplarıyla, zihinsel ve duygusal yükünü birlikte analiz ediyoruz.
Hadi bakalım, terapiye ihtiyaç duyuyor musun?
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1. Son zamanlarda hiçbir şeyden tam olarak keyif alamıyor musun?
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2. Sıklıkla aynı olumsuz düşünceler zihnini meşgul ediyor mu?
3. Kendini yalnız hissettiğin zamanlar giderek arttı mı?
4. Uyku düzenin bozuldu mu ya da uykudan yorgun mu uyanıyorsun?
5. Günlük görevlerini yapmak gitgide zorlaşıyor mu?
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6. Başkalarına karşı sabrın azaldı mı?
7. Eskiden mutlu olduğun şeyler artık seni heyecanlandırmıyor mu?
8. Kendini değersiz ya da yetersiz hissettiğin zamanlar oluyor mu?
9. Ani öfke patlamaları ya da ağlama krizleri yaşıyor musun?
10. Karar vermekte zorlanıyor musun?
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11. Geçmişte yaşadığın bir olay hâlâ seni derinden etkiliyor mu?
12. Kendini sürekli bir şeyleri ertelemeye çalışırken mi buluyorsun?
Terapiye Gitmenin Zamanı Gelmiş Olabilir.
Şimdilik Ruhsal Olarak Dengeli Görünüyorsun.
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