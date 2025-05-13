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Evet/Hayır Testine Göre Terapiye Gitmen Gerekiyor mu?

Evet/Hayır Testine Göre Terapiye Gitmen Gerekiyor mu?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 12:01

Hayat bazen içinden çıkılamaz bir düğüm gibi hissedilir. Bazen bu düğümleri kendi başımıza çözebiliriz, bazen de bir uzmana ihtiyaç duyarız. “Benim gerçekten yardıma ihtiyacım var mı?” diye kendine sorduğun anlar olduysa, bu test senin için. Vereceğin 'evet' ve 'hayır' cevaplarıyla, zihinsel ve duygusal yükünü birlikte analiz ediyoruz. 

Hadi bakalım, terapiye ihtiyaç duyuyor musun?

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1. Son zamanlarda hiçbir şeyden tam olarak keyif alamıyor musun?

2. Sıklıkla aynı olumsuz düşünceler zihnini meşgul ediyor mu?

3. Kendini yalnız hissettiğin zamanlar giderek arttı mı?

4. Uyku düzenin bozuldu mu ya da uykudan yorgun mu uyanıyorsun?

5. Günlük görevlerini yapmak gitgide zorlaşıyor mu?

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6. Başkalarına karşı sabrın azaldı mı?

7. Eskiden mutlu olduğun şeyler artık seni heyecanlandırmıyor mu?

8. Kendini değersiz ya da yetersiz hissettiğin zamanlar oluyor mu?

9. Ani öfke patlamaları ya da ağlama krizleri yaşıyor musun?

10. Karar vermekte zorlanıyor musun?

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11. Geçmişte yaşadığın bir olay hâlâ seni derinden etkiliyor mu?

12. Kendini sürekli bir şeyleri ertelemeye çalışırken mi buluyorsun?

Terapiye Gitmenin Zamanı Gelmiş Olabilir.

Son zamanlarda yaşadığın duygusal iniş çıkışlar, zihinsel yorgunluklar ve içinden çıkamadığın düşünceler sana “dur” diyor olabilir. Kendini ifade etmekte zorlandığın, yalnız hissettiğin ya da geçmişin yüklerini hala sırtında taşıdığın bir dönemden geçiyor olabilirsin. Bu hisler tek başına taşınmak için fazla ağır olabilir. Terapi, sorunlarını sihirli bir değnekle çözmez ama onları daha net görmeni, anlamanı ve başa çıkmanı kolaylaştırır. Bir uzmandan destek almak, zihnindeki düğümleri çözmene yardımcı olurken; seni anlayan, yargılamadan dinleyen bir alan yaratır. Güçlü olmanın bir diğer tanımı da yardım istemektir. Bunu unutma. Kendin için bir adım atmak zorlayıcı olabilir ama bu cesareti göstermek sana nefes aldırabilir. Bu testi çözmüş olman bile, farkındalığın başladığını gösteriyor. Şimdi sırada harekete geçmek var. Kendini önemse. Çünkü değerlisin.

Şimdilik Ruhsal Olarak Dengeli Görünüyorsun.

Verdiğin cevaplara bakıldığında, hayatın zorluklarıyla başa çıkma becerilerin sağlam temellere dayanıyor gibi. Duygusal olarak kendini tanıyor, sınırlarını biliyor ve ihtiyaçlarını fark ediyorsun. Bu durum, içsel dengenin güçlü olduğunu ve şimdilik bir profesyonel desteğe ihtiyaç duymadığını gösteriyor. Elbette bu demek değil ki her zaman böyle olacak. İnsan ruhu değişkendir; dönemsel iniş çıkışlar olabilir. Önemli olan, bu dalgalanmaları fark edip zamanında önlem alabilmek. Farkındalıkla yaşamak ve gerektiğinde destek istemekten çekinmemek bu yolculuğun en sağlıklı halidir. Yine de terapi sadece sorun olduğunda gidilecek bir yer değil. Gelişim, farkındalık ve kendini daha yakından tanımak için de çok kıymetlidir. Şu an her şey iyi olsa da, bir gün sadece “kendinle daha yakından tanışmak” için bile bir uzmana danışmak isteyebilirsin. Kendini sevmeye devam et.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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