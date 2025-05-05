Antik Yunan'da Yaşasaydın Adın Ne Olurdu? Bu Testle Öğren!
Zamanın ötesinden gelen bir çağrı var! Kimi zaman bir tanrının öfkesinde, kimi zaman bir filozofun cümlesinde buluyorsun kendini… Peki Antik Yunan’da yaşasaydın, adın ne olurdu? Mitolojik karakterlerin, kahramanların ve bilgelik simgelerinin izinde sana en uygun ismi seçiyoruz. Cinsiyetine bakılmaksızın, içindeki mitolojik enerjiyi bulmak için bu 10 soruluk teste dal, geçmişin sesini bugüne taşı!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. En baskın karakter özelliğin hangisi?
3. Antik Yunan’da hangi mesleği yapardın?
4. Bir efsane yazsan ne hakkında olurdu?
5. İnsanların seni nasıl tanımasını isterdin?
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6. Antik Yunan'da bir şehir devleti seçsen hangisini seçerdin?
7. Bir hayvan ruhunu temsil edecek olsa hangisi olurdu?
8. En çok etkilendiğin mitolojik figür hangisi?
9. Bir yeteneğin tanrılar tarafından kutsansa, ne olurdu?
10. Ruhunu hangi doğal olay tanımlar?
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11. Hangi renge yakın hissediyorsun?
Annabeth
Kalliope
Persephone
Artemis
Nikandros
Orpheus
Daemon
Leonidas
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