Sen Türkiye'nin Hangi Şehrinde Asla Yaşayamazsın?
Türkiye birbirinden farklı karaktere, kültüre, iklime ve yaşam tarzına sahip şehirlerle dolu. Kimisi doğasıyla büyüler, kimisi kalabalığıyla çileden çıkarır; kimi şehir gece hayatıyla yaşarken, kimi huzuruyla içe döner. Peki senin ruhun, hangi şehirle asla uyuşmaz? Hangi şehirde bir gün bile geçirsen 'Ben buraya ait değilim!' dersin? Bu testte sana 10 soru soracağız ve sonunda karakterine en ters gelen, seni bunalıma sokabilecek o Türk şehrini açıklayacağız. Hazırsan valizleri o şehre asla hazırlama!
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1. Kalabalık hakkında ne düşünüyorsun?
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2. En sevdiğin iklim nasıldır?
3. Trafiğe yaklaşımın?
4. İnsan ilişkilerinde ne beklersin?
5. Deniz senin için ne ifade ediyor?
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6. Geceleri dışarı çıkmayı sever misin?
7. Gürültü seviyesi nasıl olmalı?
8. Kültürel etkinlikler ilgini çeker mi?
9. Yemek kültürü senin için önemli mi?
Erzurum: Kış Ruhunu Dondurur!
Mardin: Sıcaklığıyla Değil, Ritmiyle Zorlar!
Bodrum: Senin İçin Fazla Abartılı ve Gürültülü!
İstanbul: Bu Şehir Sana Göre Değil!
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