Sen Türkiye'nin Hangi Şehrinde Asla Yaşayamazsın?

Senin yapına bakılırsa İstanbul seni çok hızlı tüketir. Trafiği, kalabalığı, gürültüsü, bitmeyen koşturması sana göre değil. Hayatında daha fazla huzur ve düzen arıyorsun; sabah gözünü açtığında martı sesi değil, kuş cıvıltısı duymak istiyorsun. İstanbul’un yoğunluğu senin enerjini emer, ruhunu daraltır. Bu şehirde yaşamak sana sürekli bir alarm hâlindeymiş gibi hissettirir. Çünkü sen daha çok kontrolün sende olduğu bir düzende rahat edersin. İstanbul’un kaotik ve spontane yapısı, senin içsel dengeni kolayca bozabilir. Belki kısa süreli ziyaretlerde hoşlanırsın ama uzun vadede seni yorar. Senin ruhun daha doğayla iç içe, daha sade yaşamları seviyor. Bu yüzden İstanbul gibi bir metropol senin için bir cehenneme dönüşebilir. Kalabalığın içinde yalnız kalmak yerine, sakinliğin içinde huzurlu olmak seni daha çok yansıtır.