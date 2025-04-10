Bu Coğrafya Testinde 15 Yapabilecek misin?

Coğrafya sadece haritaları ezberlemekten ibaret değil! İklimler, kıtalar, doğal afetler, akarsular, dağlar ve hatta nüfus yoğunluğu gibi birçok alanı kapsayan muazzam bir bilim dalı. Peki, sen bu konuda ne kadar bilgili olduğunu düşünüyor musun? Bu testte, dünyanın dört bir yanından coğrafi bilgini zorlayacak 15 soruyla karşılaşacaksın. Sorular ne çok kolay ne de aşırı zor, ancak genel kültürüne güveniyorsan harika bir skor elde edebilirsin. Haydi bakalım, dünya haritasındaki yerini belirleme zamanı geldi!