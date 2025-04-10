Bu Coğrafya Testinde 15 Yapabilecek misin?
Bu Coğrafya Testinde 15 Yapabilecek misin?
Coğrafya sadece haritaları ezberlemekten ibaret değil! İklimler, kıtalar, doğal afetler, akarsular, dağlar ve hatta nüfus yoğunluğu gibi birçok alanı kapsayan muazzam bir bilim dalı. Peki, sen bu konuda ne kadar bilgili olduğunu düşünüyor musun? Bu testte, dünyanın dört bir yanından coğrafi bilgini zorlayacak 15 soruyla karşılaşacaksın. Sorular ne çok kolay ne de aşırı zor, ancak genel kültürüne güveniyorsan harika bir skor elde edebilirsin. Haydi bakalım, dünya haritasındaki yerini belirleme zamanı geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Türkiye’nin en uzun nehri hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Dünyanın en büyük çölü hangisidir?
3. Aşağıdakilerden hangisi Asya kıtasında yer almaz?
4. Dünyanın en yüksek şelalesi hangisidir?
5. En fazla komşu ülkeye sahip ülke hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Amerika kıtasında değildir?
7. Türkiye'de en fazla yağış alan bölge hangisidir?
8. Dünyanın en derin okyanusu hangisidir?
9. Türkiye’nin en yüksek dağı hangisidir?
10. Dünyanın en büyük gölü hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Dünyanın en büyük adası hangisidir?
12. En uzun kara sınırına sahip iki ülke hangileridir?
13. Afrika kıtasındaki en uzun nehir hangisidir?
14. En büyük yüzölçümüne sahip Afrika ülkesi hangisidir?
15. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın