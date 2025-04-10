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Bu Coğrafya Testinde 15 Yapabilecek misin?

Bu Coğrafya Testinde 15 Yapabilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 13:01

Coğrafya sadece haritaları ezberlemekten ibaret değil! İklimler, kıtalar, doğal afetler, akarsular, dağlar ve hatta nüfus yoğunluğu gibi birçok alanı kapsayan muazzam bir bilim dalı. Peki, sen bu konuda ne kadar bilgili olduğunu düşünüyor musun? Bu testte, dünyanın dört bir yanından coğrafi bilgini zorlayacak 15 soruyla karşılaşacaksın. Sorular ne çok kolay ne de aşırı zor, ancak genel kültürüne güveniyorsan harika bir skor elde edebilirsin. Haydi bakalım, dünya haritasındaki yerini belirleme zamanı geldi!

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1. Türkiye’nin en uzun nehri hangisidir?

2. Dünyanın en büyük çölü hangisidir?

3. Aşağıdakilerden hangisi Asya kıtasında yer almaz?

3. Aşağıdakilerden hangisi Asya kıtasında yer almaz?

4. Dünyanın en yüksek şelalesi hangisidir?

5. En fazla komşu ülkeye sahip ülke hangisidir?

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6. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Amerika kıtasında değildir?

6. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Amerika kıtasında değildir?

7. Türkiye'de en fazla yağış alan bölge hangisidir?

8. Dünyanın en derin okyanusu hangisidir?

9. Türkiye’nin en yüksek dağı hangisidir?

10. Dünyanın en büyük gölü hangisidir?

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11. Dünyanın en büyük adası hangisidir?

11. Dünyanın en büyük adası hangisidir?

12. En uzun kara sınırına sahip iki ülke hangileridir?

12. En uzun kara sınırına sahip iki ülke hangileridir?

13. Afrika kıtasındaki en uzun nehir hangisidir?

13. Afrika kıtasındaki en uzun nehir hangisidir?

14. En büyük yüzölçümüne sahip Afrika ülkesi hangisidir?

14. En büyük yüzölçümüne sahip Afrika ülkesi hangisidir?

15. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?

15. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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