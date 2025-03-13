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Bu Testte Full Çekmeyen Mezuna Kalır!

Bu Testte Full Çekmeyen Mezuna Kalır!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.03.2025 - 13:01

TYT sınavı yaklaşırken bilgi seviyeni test etmeye ne dersin? Bu testte matematikten tarihe, edebiyattan fiziğe kadar birçok farklı dersten tam 15 soru seni bekliyor! 🚀

Hazırsan başlıyoruz!

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1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

2. “Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde…” ifadesi hangi anlatım türüne aittir?

3. 2x + 3 = 11 denkleminde x kaçtır?

4. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşmemiştir?

5. Osmanlı Devleti'nde ilk anayasası olan Kanun-i Esasi hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

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6. Newton’un Hareket Yasaları kaç tanedir?

7. Sesin yayılma hızı hangi ortamda en fazladır?

8. Aşağıdakilerden hangisi ışığın hem tanecik hem de dalga özelliği gösterdiğini kanıtlayan deneydir?

9. İç açılar toplamı 720° olan çokgen kaç kenarlıdır?

10. Bir çemberin çevresi 62.8 cm ise yarıçapı kaç cm’dir? (π=3.14 alın)

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11. pH değeri 7'den küçük olan maddeler için hangi ifade doğrudur?

12. DNA'nın yapı birimi aşağıdakilerden hangisidir?

13. Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip bölgesi hangisidir?

14. “Düşünüyorum, öyleyse varım” sözü kime aittir?

15. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin konusuna girmez?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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