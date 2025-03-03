Biyoloji Dersini Dinlemeyenler Bu Testi Bitiremez!
Biyoloji Dersini Dinlemeyenler Bu Testi Bitiremez!
Biyolojiye ne kadar hakimsin? Lisede öğrendiğin bilgileri hatırlıyor musun? Bu testte temel seviyeden ileri seviyeye kadar 14 soru seni bekliyor! Sorular giderek zorlaşıyor, bakalım kaç tanesini doğru bileceksin? Gerçek bir biyoloji dahisi misin, yoksa biraz daha çalışman mı gerekiyor? Haydi, başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hücrelerin enerji üretim merkezi olan organel hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kanın oksijen taşımasını sağlayan molekül aşağıdakilerden hangisidir?
3. İnsanlarda cinsiyeti belirleyen kromozom çifti nedir?
4. Fotosentez olayı hangi organelde gerçekleşir?
5. Vücuttaki en büyük iç organ hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hangi canlı tek hücrelidir?
7. İnsan vücudunda kaç çift kromozom bulunur?
8. İnsanlarda sindirim sistemi hangi organda başlar?
9. Omurgalı hayvanlar aşağıdaki gruplardan hangisini içermez?
10. İnsan vücudunda hangi organ kanı temizler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hangi hormonlar kan şekerini düşürür?
12. İnsan vücudundaki en küçük kemik hangisidir?
13. Evrim teorisini geliştiren bilim insanı kimdir?
14. Aşağıdakilerden hangisi ökaryot bir hücre değildir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın