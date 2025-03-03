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Biyoloji Dersini Dinlemeyenler Bu Testi Bitiremez!

Biyoloji Dersini Dinlemeyenler Bu Testi Bitiremez!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 13:01

Biyolojiye ne kadar hakimsin? Lisede öğrendiğin bilgileri hatırlıyor musun? Bu testte temel seviyeden ileri seviyeye kadar 14 soru seni bekliyor! Sorular giderek zorlaşıyor, bakalım kaç tanesini doğru bileceksin? Gerçek bir biyoloji dahisi misin, yoksa biraz daha çalışman mı gerekiyor? Haydi, başlayalım!

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1. Hücrelerin enerji üretim merkezi olan organel hangisidir?

1. Hücrelerin enerji üretim merkezi olan organel hangisidir?

2. Kanın oksijen taşımasını sağlayan molekül aşağıdakilerden hangisidir?

2. Kanın oksijen taşımasını sağlayan molekül aşağıdakilerden hangisidir?

3. İnsanlarda cinsiyeti belirleyen kromozom çifti nedir?

3. İnsanlarda cinsiyeti belirleyen kromozom çifti nedir?

4. Fotosentez olayı hangi organelde gerçekleşir?

4. Fotosentez olayı hangi organelde gerçekleşir?

5. Vücuttaki en büyük iç organ hangisidir?

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6. Hangi canlı tek hücrelidir?

6. Hangi canlı tek hücrelidir?

7. İnsan vücudunda kaç çift kromozom bulunur?

8. İnsanlarda sindirim sistemi hangi organda başlar?

8. İnsanlarda sindirim sistemi hangi organda başlar?

9. Omurgalı hayvanlar aşağıdaki gruplardan hangisini içermez?

9. Omurgalı hayvanlar aşağıdaki gruplardan hangisini içermez?

10. İnsan vücudunda hangi organ kanı temizler?

10. İnsan vücudunda hangi organ kanı temizler?
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11. Hangi hormonlar kan şekerini düşürür?

11. Hangi hormonlar kan şekerini düşürür?

12. İnsan vücudundaki en küçük kemik hangisidir?

12. İnsan vücudundaki en küçük kemik hangisidir?

13. Evrim teorisini geliştiren bilim insanı kimdir?

13. Evrim teorisini geliştiren bilim insanı kimdir?

14. Aşağıdakilerden hangisi ökaryot bir hücre değildir?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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