Biyoloji Dersini Dinlemeyenler Bu Testi Bitiremez!

Biyolojiye ne kadar hakimsin? Lisede öğrendiğin bilgileri hatırlıyor musun? Bu testte temel seviyeden ileri seviyeye kadar 14 soru seni bekliyor! Sorular giderek zorlaşıyor, bakalım kaç tanesini doğru bileceksin? Gerçek bir biyoloji dahisi misin, yoksa biraz daha çalışman mı gerekiyor? Haydi, başlayalım!