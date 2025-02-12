Çok Az İnsan Dikkat Testinden Geçebilecek!
Çok Az İnsan Dikkat Testinden Geçebilecek!
Dikkatinizi test etmeye ne dersiniz? Bu test, çevrenizdeki en küçük detayları fark etme yeteneğinizi ölçmek için tasarlandı. Hızlı düşünme, gözlem yapma ve odaklanma becerilerinizi sınayacağınız 10 soruya hazır olun! Her soruda ne kadar dikkatli olduğunuzu keşfedeceksiniz. Başarılar!
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1. Resimde kaç tane rakam var?
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2. Bir çiftçinin 17 keçisi vardı. Sürüde salgın hastalık oldu, keçilerden dokuzu ağır hastalandı, diğerleri öldü. Şu anda çiftçinin kaç keçisi var?
3. Kaç ayda 28 gün vardır?
4. Bu resimde kaç tane 8 görüyorsunuz?
5. Yolları izle ve kelimeyi bul!
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6. Doktorunuz size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla almanızı tavsiye ederse, ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer?
7. Kaç tane gergedan var?
8. 30'u yarıma bölüp 10 eklediniz, kaç etti?
9. Şimdi diyelim ki sadece bir tek kibritiniz var, içinde bir gaz lambası, bir gaz sobası, ve bir de mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz… Önce hangisini yakarsınız?
10. Geldik son soruya. Yukarı bakmadan cevap ver. İlk soru neydi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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