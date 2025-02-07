Film Tutkunluğunu Ölçüyoruz! Bakalım Ne Kadar Sinefilsin?
Film Tutkunluğunu Ölçüyoruz! Bakalım Ne Kadar Sinefilsin?
Filmler senin için sadece eğlencelik vakit geçirme aracı mı, yoksa sen gerçekten bir sinema aşığı mısın? Sinema tarihi, kült yapımlar, yönetmenler ve türler hakkında ne kadar bilgilisin? Gerçek bir sinefil misin, yoksa sadece popüler yapımları izleyip geçiyor musun? Bu test tam da bunu ölçmek için hazırlandı!
Bakalım senin film dünyasındaki yerin ne? Hazırsan başlayalım! 🎬✨
Dipnot: Sorularda birden fazla cevap size doğru gelebilir, size en doğru geleni seçin ve sinefil seviyenizi öğrenin
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1. Quentin Tarantino’nun yönettiği ilk uzun metrajlı film hangisidir?
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2. Hangi yönetmen "Inception", "Interstellar" ve "Dunkirk" filmlerinin arkasındaki isimdir?
3. Hangi efsanevi yönetmen "The Godfather" üçlemesini yönetmiştir?
4. IMDb’nin "En İyi 250 Film" listesinin yıllardır zirvesinde olan film hangisidir?
5. Sinema tarihinin en uzun süren serilerinden biri olan James Bond serisinde, ilk Bond karakterini kim canlandırmıştır?
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6. Hangi film, 11 Oscar kazanarak bu alandaki rekoru elinde tutan yapımlardan biridir?
7. 2021 yılında En İyi Animasyon Filmi Oscar’ını kazanan Pixar yapımı film hangisidir?
8. David Fincher’ın yönettiği ve sinema tarihinin en büyük ters köşelerinden birini barındıran film hangisidir?
9. Hangi filmde, başrol karakteri her gün tekrar eden aynı günü yaşamak zorunda kalır?
10. "Blade Runner"ın 2017 yılında çıkan devam filmi hangisidir?
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11. Hangi ünlü aktör "The Revenant" filmindeki performansıyla ilk Oscar’ını kazanmıştır?
12. "La La Land" ve "Whiplash" filmlerinin yönetmeni kimdir?
Gerçek Bir Sinefilsin! 🎬
Sinemaya İlgili ama Sinefil Değilsin! 🍿
Popüler Filmleri Biliyorsun ama O Kadar! 🎥
Sinema Senin İçin Sadece Eğlence! 🍿
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