Film Tutkunluğunu Ölçüyoruz! Bakalım Ne Kadar Sinefilsin?

Tebrikler! Sonuçlarına göre sen sinemanın gerçek bir tutkunu, adeta bir arşivcisisin. Filmler senin için sadece vakit geçirmekten ibaret değil; sen yönetmenleri, çekim tekniklerini, film tarihini ve sinemanın sanat yönünü de biliyorsun. Tarantino’dan Bergman’a, Kubrick’ten Scorsese’ye kadar birçok yönetmenin filmlerine hakimsin. Festival filmlerini takip ediyor, sinema üzerine düşünmeyi ve analiz yapmayı seviyorsun. Belki de sinema senin için sadece bir hobi değil, hayatının önemli bir parçası. Eğer hala izlemediğin başyapıtlar varsa, onları keşfetmek için harika bir konumdasın!