Hangi Hogwarts Binasının Ruhunu Taşıyorsun?

Zekan ve öğrenme isteğinle tam bir Ravenclaw’sın! Senin için bilgi ve yaratıcılık bir yaşam tarzı. Her zaman bilmek, anlamak ve başkalarına ilham vermek için çabalıyorsun. Zorlu soruların cevaplarını bulmak sana eşsiz bir mutluluk getiriyor. Bağımsız düşünce yapın sayesinde başkalarının görmediği detayları görür, fark edilmesi zor olan çözümleri ortaya çıkarırsın. Her sorunu bir fırsat olarak değerlendirir ve bu süreçte kendi kişisel gelişimini sürdürürsün. Ravenclaw olman, hayatta her zaman kendini ileriye taşıyacak bir bilgi birikimi ve yenilikçi bir zihinle hareket etmeni sağlar. Etrafındaki insanlar da senden öğrenmekten keyif alıyor!