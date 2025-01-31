Hangi Hogwarts Binasının Ruhunu Taşıyorsun?

Sen cesur ve kararlı birisin. Gryffindor ruhunu taşıyan bir insan olarak risk almaktan ve zorlukların üzerine gitmekten çekinmezsin. İyiliğin ve adaletin yanında yer almak senin için çok önemli. İdeallerin uğruna mücadele ederken kendini, sevdiklerini ve toplumunu koruma içgüdüsü taşıyorsun. Macera ve liderlik ruhun, seni çevrendeki insanlar için bir ilham kaynağı yapıyor. Cesur olmaktan çok daha fazlasısın; aynı zamanda doğru olanı savunma cesaretine sahipsin. Herkesin göz ardı ettiği zorlukları görür ve kararlılıkla üzerine gidersin. Unutma, cesaret sadece korkusuz olmak değil, korkularını yenmekle ilgilidir. Bu yüzden, Gryffindor’a ait olman yalnızca cesaretinle değil, güçlü bir kalbe sahip olmanla da ilişkilidir.