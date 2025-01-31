Hangi Hogwarts Binasının Ruhunu Taşıyorsun?
Hangi Hogwarts Binasının Ruhunu Taşıyorsun?
Harry Potter dünyasının sihir dolu okulu Hogwarts, öğrencilerini kişiliklerine göre dört binadan birine yerleştirir: Cesur Gryffindor, bilge Ravenclaw, sadık Hufflepuff ve kurnaz Slytherin. Peki, sen hangi binanın ruhuna aitsin? Bu test ile kişilik özelliklerini keşfet ve Hogwarts'ta ait olduğun binayı öğren! Belki de hayal ettiğin binaya uyum sağlarsın ya da tamamen şaşırırsın. Haydi, sihirli yolculuğa başlayalım!
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1. Zor bir karar vermen gerektiğinde ne yaparsın?
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2. Arkadaşların seni hangi özelliğinle tanır?
3. Bir ödül kazandığında ne hissedersin?
4. Bir problemle karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
5. En sevdiğin türde hikaye nedir?
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6. Bir sırrı ne kadar iyi saklayabilirsin?
7. Arkadaş çevrenle nasıl ilişki kurarsın?
8. En büyük korkun nedir?
9. En çok hangi aktiviteden keyif alırsın?
10. Eğitim sisteminde en çok neyin önemli olduğunu düşünüyorsun?
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Gryffindor!
Ravenclaw!
Hufflepuff!
Slytherin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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