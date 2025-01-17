Mutfağa Giriyoruz: Tatlı Tercihlerine Göre Genç misin?
Mutfağa Giriyoruz: Tatlı Tercihlerine Göre Genç misin?
Tatlı seçimlerin senin hakkında düşündüğünden daha fazlasını söylüyor! Pastaların lezzeti kadar hazırlanış süreci de ruhunun ipuçlarını saklıyor. Kendi tarzında yapacağın bir pasta, ruhundaki enerjiyi ve yaşınla uyumunu açığa çıkarabilir. Ne kadar dinç, ne kadar olgun ya da hayat dolu olduğunu keşfetmeye hazır mısın?
Tatlı tariflerini hayal et, mutfağın başına geç ve soruları cevapla! 🍰
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1. Pasta yapmaya ilk adım olarak hangi malzemeden başlarsın?
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2. Pastanın hamurunu hazırlarken müzik dinler misin?
3. Bir doğum günü pastası hazırlıyorsan süslemesini nasıl yapardın?
4. Favori pastan nasıl bir şeydir?
5. Pastayı yaptıktan sonra tadımı kimin yapmasını istersin?
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6. Pasta pişerken en çok ne yaparsın?
7. Doğum günü pastası olmayan bir tasarım yapman gerekse hangisini seçersin?
8. Süsleme malzemesi seçerken nelere dikkat edersin?
9. Bir pastada vazgeçilmez olan malzeme sence nedir?
10. Yaptığın pastaların görünümüne önem verir misin?
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