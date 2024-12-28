Depresyona Yakalanmaya Ne Kadar Meyillisin?
Depresyona Yakalanmaya Ne Kadar Meyillisin?
Hayatın getirdiği iniş çıkışlar hepimizin ruh halini etkileyebilir, ancak bazı insanlar bu dalgalanmalarla daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu test, duygusal durumun ve düşünce tarzının depresyona yakalanmaya ne kadar meyilli olduğunu anlamana yardımcı olacak. Kendine samimi olarak cevap ver, çünkü bu test bir yargılama değil, aksine kendini tanıma fırsatı. Unutma, bir sonuç ne olursa olsun; kendi yolculuğunda yalnız değilsin ve destek her zaman var!
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1. Hayatındaki stresi nasıl yönetiyorsun?
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2. Kendini yetersiz hissettiğin durumlarda genelde nasıl tepki verirsin?
3. Ne kadar sık endişeleniyorsun?
4. İnsanlarla iletişim kurarken genelde nasıl hissediyorsun?
5. Yatmadan önce zihnin genelde nasıl oluyor?
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6. Bir başarısızlık karşısında nasıl davranırsın?
7. Hayatındaki rutinlerin sana nasıl hissettiriyor?
8. Gündelik yaşamda karşılaştığın problemleri nasıl çözersin?
9. Kendine zaman ayırmak konusunda nasılsın?
10. Duygusal zorluklarla baş etmek için destek alıyor musun?
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Depresyona yüksek oranda meyillisin!
Depresyona meyillisin!
Depresyona karşı dirençlisin!
Depresyona karşı çok dayanıklısın!
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