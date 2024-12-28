Depresyona Yakalanmaya Ne Kadar Meyillisin?

Sen, ruhsal sağlığı oldukça güçlü ve hayata karşı pozitif bir duruş sergileyen bir kişisin. Zorlayıcı durumlarla karşılaşsan bile, bunların hayatını ele geçirmesine izin vermiyor ve genellikle çözüm odaklı yaklaşıyorsun. Seni dengede tutan şey, gerçekçi bir bakış açısına ve sağlıklı bir ruh haline sahip olman. Elbette sen de zaman zaman üzüntü, endişe ya da yorgunluk gibi duygularla baş ediyor olabilirsin. Ancak bu durumlarda nasıl toparlanacağını iyi biliyor ve zor anların kalıcı olmadığının farkında hareket ediyorsun. Kendini güçlü bir birey olarak tanıyor ve bu gücü çevrendekilere de yansıtıyorsun. Bu sağlıklı zihinsel yapıyı korumak için kendine vakit ayırmaya devam etmelisin. İyiliğin, sadece seni değil çevrendeki insanları da etkileyerek bir umut kaynağı yaratıyor. Senin gücün ve dayanıklılığın, en zor zamanlarda bile içindeki ışığı söndürmemek üzerine kurulu!