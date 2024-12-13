Psikolojik Direncin Ne Seviyede?
Psikolojik Direncin Ne Seviyede?
Hayat hepimiz için iniş çıkışlarla dolu. Zorlayıcı anlar, beklenmedik olaylar ve duygusal dalgalanmalar... Bunlarla nasıl başa çıktığımız, psikolojik direncimizi belirleyen en önemli etkenlerden biri. Peki, sen ne kadar dayanıklısın? Zorluklara göğüs gererken nasıl bir tavır takınıyorsun? Bu testle, psikolojik direncinin seviyesini keşfetmeye hazır mısın?
Hadi başlayalım!
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1. Hayatındaki bir sorunla karşılaştığında ilk olarak ne yaparsın?
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2. Beklenmedik kötü bir haber aldığında nasıl hissedersin?
3. Kendini tükenmiş hissettiğinde ne yaparsın?
4. Geçmişteki başarısızlıklarla ilgili ne düşünüyorsun?
5. Sana haksızlık yapıldığında nasıl tepki verirsin?
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6. Yeni bir işe veya projeye başlarken ne hissedersin?
7. Günlük stresle nasıl başa çıkarsın?
8. Olumsuz düşünceler seni ne kadar etkiler?
9. Gelecek hakkında nasıl bir bakış açısına sahipsin?
10. Uzun vadeli hedeflere ulaşmada nasılsın?
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Çelik gibi güçlüsün!
İyi bir dengedesin!
Hassas ama umutlu!
Kırılgan ama güçlenmeye açık!
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