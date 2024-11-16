Aklından Hiç Çıkmayan Düşünce Ne?
Aklından Hiç Çıkmayan Düşünce Ne?
Hepimizin aklından bir türlü çıkmayan bazı düşünceleri vardır. Bazen geçmişten gelen bir hatıra, bazen geleceğe dair bir kaygı veya bir istek, bazen de kendimizle ilgili derin sorgulamalar… Peki, senin aklından hiç çıkmayan o düşünce ne? Bu testle, zihninin derinliklerinde hangi düşüncenin seni sürekli takip ettiğini öğrenebilirsin.
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Zamanının çoğunu nasıl geçiriyorsun?
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2. En büyük hedefin nedir?
3. Boş vakitlerinde ne yaparsın?
4. Hangi durum seni en çok rahatsız eder?
5. Hayatta en çok korktuğun şey nedir?
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6. Kendini en mutlu hissettiğin yer neresidir?
7. Duygusal olarak kendini nasıl tanımlarsın?
8. Gece yatağa girdiğinde en çok ne düşünürsün?
9. Hayatını değiştirecek bir şansın olsa, ne yapardın?
10. Bir filmde başrol olsan hangi türde rol almak isterdin?
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Başarıya dair kaygılar
Sevdiklerine dair endişeler
Gelecek ve hayaller
Kendini keşfetme ve anlam arayışı
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