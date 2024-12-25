Ne Ronaldo Ne de Messi: Ronaldinho Futbol Tarihinin En İyisini Açıkladı
Ne Ronaldo Ne de Messi: Ronaldinho Futbol Tarihinin En İyisini Açıkladı
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Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, kariyeri boyunca oynadığı büyüleyici futbolla bir nesli etkiledi ve futbolseverlerin unutulmazları arasına girdi.
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Ancak o, kendi adına "en iyisi" seçimini yaparken oldukça net bir isim söyledi.
Ronaldinho’ya göre futbol tarihinin en iyi oyuncusu, ülkesinin sembol ismi Pele.
İşte Barcelona'nın eski yıldızının tüm zamanların en iyi futbolcusunu duyana kadar sessiz kaldığı anlar 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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