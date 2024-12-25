onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Ne Ronaldo Ne de Messi: Ronaldinho Futbol Tarihinin En İyisini Açıkladı

Ne Ronaldo Ne de Messi: Ronaldinho Futbol Tarihinin En İyisini Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.12.2024 - 20:42

Futbol dünyasında 'tüm zamanların en iyisi' tartışması yıllardır süregeliyor. Bu konu, Messi ve Ronaldo'nun son yıllardaki dominasyonuyla daha da alevlense de birçok isim geçmişin efsanelerine işaret etmeye devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, kariyeri boyunca oynadığı büyüleyici futbolla bir nesli etkiledi ve futbolseverlerin unutulmazları arasına girdi.

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, kariyeri boyunca oynadığı büyüleyici futbolla bir nesli etkiledi ve futbolseverlerin unutulmazları arasına girdi.

Ancak o, kendi adına "en iyisi" seçimini yaparken oldukça net bir isim söyledi.

Ancak o, kendi adına "en iyisi" seçimini yaparken oldukça net bir isim söyledi.

Ronaldinho’ya göre futbol tarihinin en iyi oyuncusu, ülkesinin sembol ismi Pele.

Ronaldinho’ya göre futbol tarihinin en iyi oyuncusu, ülkesinin sembol ismi Pele.

İşte Barcelona'nın eski yıldızının tüm zamanların en iyi futbolcusunu duyana kadar sessiz kaldığı anlar 👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın