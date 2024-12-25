Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik: Aramızda Bir Puan Farkı Var
Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik: Aramızda Bir Puan Farkı Var
Süper Lig'in zirvesiyle arasında 8 puan bulunan Fenerbahçe'de gözler, geleceğe dair alınacak kararlara çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarların birçoğu Galatasaray'ın sezon sonunda kupaya ulaşacağını ifade ederken kulüp yönetimi bu bakış açısının tam tersini düşünüyor.
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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, CNBC-E'de canlı yayına katıldı.
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Bilecik, sezon sonunda Mourinho ile şampiyonluk yaşayacaklarını belirtirken Ali Koç'un istifa etmeyeceğini belirtti.
"Bayraklarızı hazırlayın"
İşte o anlar ve taraftarların açıklamalara dair sosyal medyadan paylaştığı görüşleri 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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