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Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik: Aramızda Bir Puan Farkı Var

Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik: Aramızda Bir Puan Farkı Var

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.12.2024 - 19:50

Süper Lig'in zirvesiyle arasında 8 puan bulunan Fenerbahçe'de gözler, geleceğe dair alınacak kararlara çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarların birçoğu Galatasaray'ın sezon sonunda kupaya ulaşacağını ifade ederken kulüp yönetimi bu bakış açısının tam tersini düşünüyor.

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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, CNBC-E'de canlı yayına katıldı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, CNBC-E'de canlı yayına katıldı.

Bilecik, sezon sonunda Mourinho ile şampiyonluk yaşayacaklarını belirtirken Ali Koç'un istifa etmeyeceğini belirtti.

Bilecik, sezon sonunda Mourinho ile şampiyonluk yaşayacaklarını belirtirken Ali Koç'un istifa etmeyeceğini belirtti.

"Bayraklarızı hazırlayın"

"Bayraklarızı hazırlayın"

'Değerli hocamız Mourinho bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. Geçmiş olsun. Takımın başında hiçbir şüphe yok. Yönetim Kurulu olarak da işimizin başındayız. Aramızda bir puan farkı var ama futbol 3 puanlı bir oyun. Futbolda 3 puan alınır, verilir. Günün sonunda öykünün bu sene çok keyifli bir neticeyle sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarına da 'Bayraklarınızı hazırlayın' mesajını keyifle veriyorum. Biz dünyanın en büyük spor kulübü olma sevdasıyla yola çıktık. 12 branşımız var. Futbol bu işi taçlandıran en büyük branşımız. Diğer branşlarımızda da şampiyonluğa oynuyoruz. Muazzam bir yük kaldırılıyor.'

İşte o anlar ve taraftarların açıklamalara dair sosyal medyadan paylaştığı görüşleri 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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