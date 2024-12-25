Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik: Aramızda Bir Puan Farkı Var

'Değerli hocamız Mourinho bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. Geçmiş olsun. Takımın başında hiçbir şüphe yok. Yönetim Kurulu olarak da işimizin başındayız. Aramızda bir puan farkı var ama futbol 3 puanlı bir oyun. Futbolda 3 puan alınır, verilir. Günün sonunda öykünün bu sene çok keyifli bir neticeyle sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarına da 'Bayraklarınızı hazırlayın' mesajını keyifle veriyorum. Biz dünyanın en büyük spor kulübü olma sevdasıyla yola çıktık. 12 branşımız var. Futbol bu işi taçlandıran en büyük branşımız. Diğer branşlarımızda da şampiyonluğa oynuyoruz. Muazzam bir yük kaldırılıyor.'