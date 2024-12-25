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Annesinin Hastaneye Kaldırıldığını Açıklayan Ahmet Çakar'dan Çalışma Arkadaşlarına Sitem

Annesinin Hastaneye Kaldırıldığını Açıklayan Ahmet Çakar'dan Çalışma Arkadaşlarına Sitem

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.12.2024 - 18:56

Ahmet Çakar, annesinin rahatsızlanması sonrası Beyaz TV'deki mesai arkadaşlarından beklediği ilgiyi göremediğini belirterek, 'Benim için artık Beyaz TV, Beyaz Futbol ve Derin Futbol sıradandır' ifadelerini kullandı.

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Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ertem Şener’in de yer aldığı Beyaz Futbol, Derin Futbol programlarının konuğu Ahmet Çakar, Beyaz TV yönetimine ve çalışma arkadaşlarına sitem etti.

Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ertem Şener’in de yer aldığı Beyaz Futbol, Derin Futbol programlarının konuğu Ahmet Çakar, Beyaz TV yönetimine ve çalışma arkadaşlarına sitem etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski hakem, annesinin hastaneye kaldırıldığını ancak hiçbir yakın arkadaşının kendisini aramadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski hakem, annesinin hastaneye kaldırıldığını ancak hiçbir yakın arkadaşının kendisini aramadığını ifade etti.

Çakar'ın paylaşımları 👇🏻

Çakar'ın paylaşımları 👇🏻
twitter.com

'Dün gece annem hastaneye yattı. Yaşı 90. Geceyi beraber geçirdik. Durumu iyi değil ağır bir enfeksiyon var ama problem şu. Ne beyaz TV’den ne de Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz futbol ve derin futboldan hiç kimse beni arayıp da geçmiş olsun demedi benim için artık Beyaz TV Beyaz futbol derin futbol sıradandır asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Bundan böyle Beyaz TV Beyaz futbol derin futbol her neyse futbol ben artık sıradanım ne genel müdür ne reklam müdürü ne başkası alayınızdan nefret ediyorum hiç yakıştı mı bu abinizin annesi ölüm döşeğinde sizler ise haberimiz yoktu diyorsunuz bundan sonra benim de hiçbir şeyden haberim olmayacak yazıklar olsun utanın'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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