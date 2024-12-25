Annesinin Hastaneye Kaldırıldığını Açıklayan Ahmet Çakar'dan Çalışma Arkadaşlarına Sitem

'Dün gece annem hastaneye yattı. Yaşı 90. Geceyi beraber geçirdik. Durumu iyi değil ağır bir enfeksiyon var ama problem şu. Ne beyaz TV’den ne de Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz futbol ve derin futboldan hiç kimse beni arayıp da geçmiş olsun demedi benim için artık Beyaz TV Beyaz futbol derin futbol sıradandır asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.'