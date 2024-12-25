Annesinin Hastaneye Kaldırıldığını Açıklayan Ahmet Çakar'dan Çalışma Arkadaşlarına Sitem
Annesinin Hastaneye Kaldırıldığını Açıklayan Ahmet Çakar'dan Çalışma Arkadaşlarına Sitem
Ahmet Çakar, annesinin rahatsızlanması sonrası Beyaz TV'deki mesai arkadaşlarından beklediği ilgiyi göremediğini belirterek, 'Benim için artık Beyaz TV, Beyaz Futbol ve Derin Futbol sıradandır' ifadelerini kullandı.
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Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ertem Şener’in de yer aldığı Beyaz Futbol, Derin Futbol programlarının konuğu Ahmet Çakar, Beyaz TV yönetimine ve çalışma arkadaşlarına sitem etti.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski hakem, annesinin hastaneye kaldırıldığını ancak hiçbir yakın arkadaşının kendisini aramadığını ifade etti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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