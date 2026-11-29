Kim Milyoner Olmak İster'de Duygusal Anlar! Yarışmacı Gözyaşlarını Tutamayınca Programa Ara Verildi
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ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmacı koltuğuna oturan Nüsran Gül Giden, anne ve babasının ayrılmasının ardından çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları anlattı. Geçmişinden bahsederken gözyaşlarına hâkim olamayan yarışmacının konuşmakta zorlanması üzerine programa kısa süreliğine ara verildi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Nüsran Gül Giden'in hayat hikâyesi damga vurdu.
Geçmişte yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayan yarışmacı nedeniyle Milyoner'e ara verildi.
Milyoner'deki o anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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