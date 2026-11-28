Ben Leman'ın erken finalinden bu yana yeni projesi merak edilen Burçin Terzioğlu'nun yeni adresi belli oldu. Burçin Terzioğlu, Pem Yapım imzalı TV8 dizisi Mükemmel Anneler'le anlaştı ve dizinin başrollerinden Türkan'a hayat verecek. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.