Burçin Terzioğlu'nun Oynayacağı Yeni Dizi Belli Oldu!
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Ben Leman'ın erken finalinden bu yana yeni projesi merak edilen Burçin Terzioğlu'nun yeni adresi belli oldu. Burçin Terzioğlu, Pem Yapım imzalı TV8 dizisi Mükemmel Anneler'le anlaştı ve dizinin başrollerinden Türkan'a hayat verecek. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ezel'de Ramiz Dayı'nın kızı Azad'la akıllara kazınan Burçin Terzioğlu, bu kez Türkan olarak karşımıza çıkacak!
Ekip 29 Kasım'da okuma provasında bir araya geliyor.
Burçin Terzioğlu'nun set arkadaşları da belli.
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