Hayatının En Büyük Şansını Nerede Bulacaksın?
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Hayat bazen en büyük fırsatları hiç beklemediğimiz yerlerde karşımıza çıkarır. Belki yeni tanışacağın bir insan, belki cesaret edip atacağın bir adım, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir değişim hayatının dönüm noktası olacak. Peki, senin en büyük şansın hangi alanda saklı? Aşk, kariyer, sosyal çevre yoksa kişisel dönüşüm mü? Soruları cevapla, hayatının en büyük şansını nerede bulacağını birlikte keşfedelim!
1. Hayatında yeni bir sayfa açma fırsatın olsa ilk olarak neyi değiştirmek isterdin?
2. Bir sabah uyandığında hayatında harika bir gelişme olduğunu öğrensen bu ne olsun isterdin?
3. Yeni bir ortama girdiğinde genellikle nasıl davranırsın?
4. Hayatında en çok hangi konuda güzel bir sürpriz bekliyorsun?
5. Önüne beklenmedik bir fırsat çıktı. Nasıl karar verirsin?
6. Hayalindeki hayatı düşündüğünde kendini nerede görüyorsun?
7. Geçmişte kaçırdığın bir fırsat için ne düşünürsün?
8. Bir dilek hakkın olsa hangisini seçerdin?
En Büyük Şansını Aşkta Bulacaksın!
En Büyük Şansını Kariyerinde ve Maddi Hayatında Bulacaksın!
En Büyük Şansını Yeni İnsanlarda ve Sosyal Çevrende Bulacaksın!
En Büyük Şansını Kendinde ve Yeni Başlangıçlarında Bulacaksın!
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