Süper Lig Yayın İhalesi Öncesi Kulüpler Birliği Hazırlıklarını ve Hedefini Açıkladı
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Süper Lig'de 2027-2028 sezonundan itibaren geçerli olacak yayın hakları için ihale günü yaklaşırken Kulüpler Birliği Vakfı hazırlıklarını kamuoyuyla paylaştı. Vakıf, yayın haklarının piyasa değeri ve maç yayınlarının teknik kalitesi üzerine yürüttüğü çalışmaların ayrıntılarını anlattı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise ihaleden beklenen gelir için çıtayı geçmişteki rekor seviyeye koydu.
İhale 30 Kasım'da Riva'da yapılacak.
Kulüpler Birliği rekor bedel hedefliyor.
Gümüşdağ 500 milyon doları işaret etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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