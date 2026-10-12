Kulüpler Birliği Süper Lig'in Yeni Yayın Sözleşmesi İçin Görüntü Kalitesi ve Kamera Şartlarını Belirledi
Süper Lig'in yeni yayın dönemi için hazırlıklar sürerken Kulüpler Birliği Vakfı'ndan görüntü kalitesine dair önemli bir adım geldi. Vakıf Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın imzasıyla yapılan açıklamaya göre, yeni yayın sözleşmesinde yer alacak yayın standartları ile çekim kriterleri, kamera özellikleri ve teknik şartlar belirlendi. Mevcut yayıncı kuruluşun görüntü kalitesi sosyal medyada ve spor kamuoyunda eleştirilmeye devam ediyor; Beşiktaş-Kocaelispor maçının ardından bu tartışma yeniden alevlendi. Ligin yayın haklarına yönelik ihale ise TFF'nin açıkladığı takvime göre 13 Ocak 2027'de yapılacak. Kulüpler Birliği, ihalenin Türk futbolu ve kulüpler için en uygun koşullarda sonuçlanmasını hedefliyor.
Çekim kriterleri ve kamera özellikleri Avrupa liglerine göre değerlendirildi
İhale 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılacak
Beşiktaş-Kocaelispor maçının ardından yayın kalitesi yeniden tartışıldı
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