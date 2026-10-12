Kulüpler Birliği Süper Lig'in Yeni Yayın Sözleşmesi İçin Görüntü Kalitesi ve Kamera Şartlarını Belirledi

Kulüpler Birliği Vakfı, Yayın İhale Komisyonu üyesi olarak Süper Lig yayın hakları ihalesi için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü duyurdu. Açıklamada yayın ve görüntü kalitesinin artırılmasına yönelik çekim kriterlerinin, kamera özelliklerinin ve teknik şartların Avrupa liglerindeki uygulamalar esas alınarak, Türkiye'deki uzmanlarla iş birliği içinde değerlendirildiği belirtildi.

Bu çalışmaların sonunda yeni yayın sözleşmesinde yer alması gereken yayın standartları ve teknik kriterler netleşti. Vakıf ayrıca uluslararası bir danışmanlık firmasıyla kapsamlı bir değer analizi yürüttüğünü, amacın Süper Lig'in hak ettiği ekonomik değere ulaşması olduğunu ifade etti. Açıklamada kriterlere dair somut rakamlar ya da kamera sayısı gibi ayrıntılar yer almadı; bazı haberlerde 4K yayın ve kamera sayısı gibi başlıkların şartnamede olabileceği aktarıldı, ancak bunlar resmi olarak doğrulanmış değil.