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Kulüpler Birliği Süper Lig'in Yeni Yayın Sözleşmesi İçin Görüntü Kalitesi ve Kamera Şartlarını Belirledi

Kulüpler Birliği Süper Lig'in Yeni Yayın Sözleşmesi İçin Görüntü Kalitesi ve Kamera Şartlarını Belirledi

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
12.10.2026 - 17:36
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Süper Lig'in yeni yayın dönemi için hazırlıklar sürerken Kulüpler Birliği Vakfı'ndan görüntü kalitesine dair önemli bir adım geldi. Vakıf Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın imzasıyla yapılan açıklamaya göre, yeni yayın sözleşmesinde yer alacak yayın standartları ile çekim kriterleri, kamera özellikleri ve teknik şartlar belirlendi. Mevcut yayıncı kuruluşun görüntü kalitesi sosyal medyada ve spor kamuoyunda eleştirilmeye devam ediyor; Beşiktaş-Kocaelispor maçının ardından bu tartışma yeniden alevlendi. Ligin yayın haklarına yönelik ihale ise TFF'nin açıkladığı takvime göre 13 Ocak 2027'de yapılacak. Kulüpler Birliği, ihalenin Türk futbolu ve kulüpler için en uygun koşullarda sonuçlanmasını hedefliyor.

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Çekim kriterleri ve kamera özellikleri Avrupa liglerine göre değerlendirildi

Çekim kriterleri ve kamera özellikleri Avrupa liglerine göre değerlendirildi

Kulüpler Birliği Vakfı, Yayın İhale Komisyonu üyesi olarak Süper Lig yayın hakları ihalesi için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü duyurdu. Açıklamada yayın ve görüntü kalitesinin artırılmasına yönelik çekim kriterlerinin, kamera özelliklerinin ve teknik şartların Avrupa liglerindeki uygulamalar esas alınarak, Türkiye'deki uzmanlarla iş birliği içinde değerlendirildiği belirtildi.

Bu çalışmaların sonunda yeni yayın sözleşmesinde yer alması gereken yayın standartları ve teknik kriterler netleşti. Vakıf ayrıca uluslararası bir danışmanlık firmasıyla kapsamlı bir değer analizi yürüttüğünü, amacın Süper Lig'in hak ettiği ekonomik değere ulaşması olduğunu ifade etti. Açıklamada kriterlere dair somut rakamlar ya da kamera sayısı gibi ayrıntılar yer almadı; bazı haberlerde 4K yayın ve kamera sayısı gibi başlıkların şartnamede olabileceği aktarıldı, ancak bunlar resmi olarak doğrulanmış değil.

İhale 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılacak

İhale 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılacak

TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin ihalenin tarihini 17 Eylül 2026'da duyurmuştu. Tarih, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulüp başkanlarının Riva'daki toplantısında belirlendi. Yayın İhale Komisyonu'nun ihale gününe kadar 15 günde bir toplanarak hazırlıkları yürütmesi planlanıyor.

Ligin mevcut yayın hakları beIN Sports/Digiturk'te bulunuyor. Amazon'un Saran Grup ile birlikte yaklaşık 400 milyon dolarlık bir teklif hazırladığı yönünde haberler çıkmıştı; ancak bu iddialar resmi bir açıklamayla doğrulanmadı.

Beşiktaş-Kocaelispor maçının ardından yayın kalitesi yeniden tartışıldı

Beşiktaş-Kocaelispor maçının ardından yayın kalitesi yeniden tartışıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u 2-1 yenerek puanını 15'e çıkardı ve ikinci sıraya yerleşti. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun görüntü kalitesi sosyal medyada ve spor kamuoyunda bir kez daha eleştirildi.

Kulüpler Birliği'nin aynı gün yaptığı açıklamada, yeni sözleşmede yayın ve görüntü kalitesine dair teknik standartların belirlendiği duyuruldu. Kriterlerin ihale şartnamesine nasıl yansıyacağı ise şartname yayımlandığında netleşecek.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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