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Süper Lig'e Yeni Yayıncı Adayı: Amazon Göz Koydu, Saran ile Birlikte 400 Milyon Dolarlık Teklif Hazırlanıyor

Süper Lig'e Yeni Yayıncı Adayı: Amazon Göz Koydu, Saran ile Birlikte 400 Milyon Dolarlık Teklif Hazırlanıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 08:27
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Süper Lig'in yayın ihalesine dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından biri talip oldu. Amazon, Süper Lig yayın haklarını almak için Saran Grubu ile ortak teklif hazırlığına başladı. Masada konuşulan rakam yaklaşık 400 milyon dolar.

[Kaynak: Tahir Kum / Türkiye Gazetesi]

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Amazon, Türkiye'deki ilk büyük futbol hamlesinde Sadettin Saran'ın grubunu ortak olarak seçti.

Amazon, Türkiye'deki ilk büyük futbol hamlesinde Sadettin Saran'ın grubunu ortak olarak seçti.

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre; Amazon ile Saran Grubu, ihale şartnamesi açıklanır açıklanmaz ortak bir teklif sunmak üzere çalışmalara başladı. Görüşmelerde öne çıkan teklif büyüklüğü yaklaşık 400 milyon dolar. Saran Grubu, S Sport markasıyla uzun süredir spor yayıncılığı yapıyor ve daha önceki Süper Lig ihalelerinde de beIN'in karşısına çıkmış, ancak hakları alamamıştı.

Amazon'un Prime Video platformu ise bugün dünyanın farklı pazarlarında dev organizasyonları yayınlıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde Şampiyonlar Ligi maçları, İngiltere'de Premier Lig karşılaşmaları ve Brezilya Serie A maçları Prime Video'dan izleniyor. Şirket NBA, NFL ve tenis yayınlarıyla portföyünü genişletirken geleneksel yayıncıların en ciddi rakiplerinden biri hâline geldi.

İhale 13 Ocak 2027'de yapılacak ve bu kez kazananı yalnızca fiyat belirlemeyecek.

İhale 13 Ocak 2027'de yapılacak ve bu kez kazananı yalnızca fiyat belirlemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yeni dönem yayın haklarını 13 Ocak 2027 Çarşamba günü ihaleye çıkaracak. İlan öncesinde TFF temsilcileri ile Kulüpler Birliği delegelerinden oluşan Yayın Hakları Komisyonu; ekonomik şartları, yayın modelini ve teknik kriterleri belirleyecek.

Kulüplerin mevcut yayıncıya yönelttiği en büyük eleştiri görüntü kalitesi ve kamera sayısı. Bu nedenle yeni şartnamede Avrupa liglerinin standartları referans alınacak; 4K yayın, yüksek çözünürlüklü görüntü ve kapsamlı kamera kurulumu şartlar arasında yer alacak. Haklar tek paket yerine canlı maç, dijital haklar, özet görüntüler ve uluslararası yayın gibi ayrı paketlere bölünerek de satışa çıkarılabilir.

Öte yandan mevcut yayıncı beIN Sports, maçları 2026-2027 sezonunun sonuna kadar yayınlamaya devam edecek.

Öte yandan mevcut yayıncı beIN Sports, maçları 2026-2027 sezonunun sonuna kadar yayınlamaya devam edecek.

beIN Media Group, Mart 2024'teki ihalede Süper Lig ve 1. Lig'in tüm yayın haklarını kapsayan E paketini sezonluk 182 milyon dolar artı KDV (KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar) bedelle almıştı. O ihale de sorunsuz geçmemiş, TFF ilk turda gelen teklifleri yetersiz bulup süreci iptal etmişti.

Digiturk çatısı altında 23 sezondur Süper Lig'i yayınlayan kuruluşun bu kez koltuğunu koruyup koruyamayacağı büyük merak konusu. Spor yorumcusu Mehmet Arslan, Libre Sports YouTube kanalında mevcut yayıncının değişme ihtimalini yüzde 90 olarak değerlendirmişti.

Kulüplerin hedefi ise yıllık yayın gelirini iki katından fazla artırmak.

Kulüplerin hedefi ise yıllık yayın gelirini iki katından fazla artırmak.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre kulüpler yeni dönemde yıllık yaklaşık 400 milyon avro gelir bekliyor. Bugünkü yıllık gelir ise 158 milyon avro civarında. Kulüpler, bütçe ve transfer planlarını yeni sezondan önce netleştirebilmek için ihalenin ocak ya da şubatta tamamlanmasını istiyor.

Süper Lig'in yayın gelirinde en parlak dönem 2016'ydı; o yıl yapılan ihalede yıllık 500 milyon avroluk rekor bedele ulaşılmıştı. Aradan geçen sürede Avrupa'nın büyük ligleriyle makas iyice açıldı. AA'nın aktardığı bir karşılaştırmaya göre Premier Lig'in yıllık yayın geliri 1,9 milyar avroyla Süper Lig'in 23 katı seviyesine çıkmıştı.

Amazon-Saran ortaklığının karşısında Turkcell de masaya oturmaya hazırlanıyor.

Amazon-Saran ortaklığının karşısında Turkcell de masaya oturmaya hazırlanıyor.

Milli Takımlar ana sponsoru Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, 22 Eylül'de TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti. DHA'nın aktardığına göre görüşmede yeni yayın ihalesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu, Hacıosmanoğlu ziyaretin ardından Kazancı'ya A Millî Takım forması hediye etti.

Şartnamenin açıklanmasıyla birlikte hangi dev ismin resmi olarak teklif vereceği netleşecek; Süper Lig'in 2027-2028 sezonundan itibaren hangi ekranda izleneceği ise 13 Ocak'ta belli olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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