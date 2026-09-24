Süper Lig'e Yeni Yayıncı Adayı: Amazon Göz Koydu, Saran ile Birlikte 400 Milyon Dolarlık Teklif Hazırlanıyor

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre; Amazon ile Saran Grubu, ihale şartnamesi açıklanır açıklanmaz ortak bir teklif sunmak üzere çalışmalara başladı. Görüşmelerde öne çıkan teklif büyüklüğü yaklaşık 400 milyon dolar. Saran Grubu, S Sport markasıyla uzun süredir spor yayıncılığı yapıyor ve daha önceki Süper Lig ihalelerinde de beIN'in karşısına çıkmış, ancak hakları alamamıştı.

Amazon'un Prime Video platformu ise bugün dünyanın farklı pazarlarında dev organizasyonları yayınlıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde Şampiyonlar Ligi maçları, İngiltere'de Premier Lig karşılaşmaları ve Brezilya Serie A maçları Prime Video'dan izleniyor. Şirket NBA, NFL ve tenis yayınlarıyla portföyünü genişletirken geleneksel yayıncıların en ciddi rakiplerinden biri hâline geldi.