Süper Lig'e Yeni Yayıncı Adayı: Amazon Göz Koydu, Saran ile Birlikte 400 Milyon Dolarlık Teklif Hazırlanıyor
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Süper Lig'in yayın ihalesine dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından biri talip oldu. Amazon, Süper Lig yayın haklarını almak için Saran Grubu ile ortak teklif hazırlığına başladı. Masada konuşulan rakam yaklaşık 400 milyon dolar.
[Kaynak: Tahir Kum / Türkiye Gazetesi]
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Amazon, Türkiye'deki ilk büyük futbol hamlesinde Sadettin Saran'ın grubunu ortak olarak seçti.
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İhale 13 Ocak 2027'de yapılacak ve bu kez kazananı yalnızca fiyat belirlemeyecek.
Öte yandan mevcut yayıncı beIN Sports, maçları 2026-2027 sezonunun sonuna kadar yayınlamaya devam edecek.
Kulüplerin hedefi ise yıllık yayın gelirini iki katından fazla artırmak.
Amazon-Saran ortaklığının karşısında Turkcell de masaya oturmaya hazırlanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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