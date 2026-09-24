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CHP'den İstifa Eden Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adaylığı İddialarına Yanıt Verdi: "Hiçbir İlgisi Yok"

CHP'den İstifa Eden Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adaylığı İddialarına Yanıt Verdi: "Hiçbir İlgisi Yok"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 08:56
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın sert sözlerinin ardından 23 Eylül'de partisinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararın perde arkasını ilk kez Independent Türkçe'den Gürbüz Evren'e anlattı. Mansur Yavaş, istifasının cumhurbaşkanlığı adaylığı hazırlığı olarak yorumlanmasına tepki gösterdi. Ona göre iki konu arasında hiçbir bağ yok.

Kaynak: Independent Türkçe / Gürbüz Evren

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Yavaş, adaylık yorumlarına net cevap verdi: "Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok."

Yavaş, adaylık yorumlarına net cevap verdi: "Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok."

Sosyal medyadan yaptığı yazılı istifa açıklamasının ardından Independent Türkçe'den Gürbüz Evren'in sorularını yanıtlayan Yavaş, istifanın ardından yapılan yorumlardan rahatsız olduğunu gizlemedi. 'Medyada her şeyi benim cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum' dedi.

Yavaş, başka bir partiye geçmeyeceğini, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini de açıkladı. Yazılı açıklamasındaki şu cümle ise adaylık tartışmalarının neden bu kadar alevlendiğini de özetliyordu: 'Türkiye'de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil; ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir.'

Yavaş'ı istifaya götüren, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın aynı gün Genel Merkez'de yaptığı açıklama oldu.

Yavaş'ı istifaya götüren, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın aynı gün Genel Merkez'de yaptığı açıklama oldu.

Sarı, 23 Eylül'deki basın açıklamasında Yavaş'ın partinin 9 Eylül kuruluş etkinliklerine katılmamasını hedef almıştı: 'CHP'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir. Hiç kimse CHP'den üstün değil. Bir belediye başkanımız kendi genel başkanı dışında 'Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim' diyemez.'

Birkaç saat sonra istifasını duyuran Yavaş, röportajda bu sözlerin kararı nasıl hızlandırdığını anlattı: 'Aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama sert ve üstenci sözlerden sonra artık 1 dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim.'

'Üstünlük' suçlamasına da ayrıca cevap verdi. 'Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım' ifadelerini kullandı.

Tartışmanın kökü ise 9 Eylül'de Beştepe'de çekilen tek bir kareye uzanıyordu.

Tartışmanın kökü ise 9 Eylül'de Beştepe'de çekilen tek bir kareye uzanıyordu.

9 Eylül, CHP'nin kuruluş yıl dönümüydü. Yavaş o gün partinin Anıtkabir ziyaretine ve resepsiyonuna katılmadı; aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı görüşmeyi iki ismin yan yana verdiği fotoğrafla duyurdu.

Yavaş, görüşmede başta metro yatırımları olmak üzere Ankara'da süren ve planlanan projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdiğini açıkladı. Ancak asıl kriz, bu görüşmeyle ilgili YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i bilgilendirdiğini söylemesiyle büyüdü. CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu bu dönemde, Sarı'nın açıklamasındaki 'başka bir partinin genel başkanı' vurgusu doğrudan bu sözlere gönderme yapıyordu.

Kılıçdaroğlu istifa metnindeki tek bir cümleye sarıldı, Ankara'da ise istifa dalgası 8 ilçeye yayıldı.

Kılıçdaroğlu istifa metnindeki tek bir cümleye sarıldı, Ankara'da ise istifa dalgası 8 ilçeye yayıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazılı açıklamasında, 'Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir' dedi. Yavaş'ın istifa metnindeki 'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' cümlesine atıf yapan Kılıçdaroğlu, 'Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz' ifadesini kullandı. Müslim Sarı ise Yavaş'ın kendi iradesiyle siyasal aidiyetini netleştirdiğini belirterek 'Bize 'hayırlı uğurlu olsun' demek düşer' diye konuştu.

Yavaş'ın kararı Ankara'da domino etkisi yarattı. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Elmadağ'dan Adem Barış Aşkın, Kalecik'ten Satılmış Karakoç, Güdül'den Mehmet Doğanay, Ayaş'tan İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar'dan Mustafa Koçak, Polatlı'dan Mürsel Yıldızkaya ve Nallıhan'dan Ertunç Güngör de CHP'den istifa etti. Koçak, 'Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara'ya ve Ülkeye umut olmaya devam edeceğiz' dedi.

31 Mart 2024 seçimlerinde Ankara'nın 25 ilçesinden 16'sını kazanan CHP'nin elinde, bu istifaların ardından yalnızca Etimesgut ve Yenimahalle kaldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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