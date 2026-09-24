CHP'den İstifa Eden Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adaylığı İddialarına Yanıt Verdi: "Hiçbir İlgisi Yok"

Sosyal medyadan yaptığı yazılı istifa açıklamasının ardından Independent Türkçe'den Gürbüz Evren'in sorularını yanıtlayan Yavaş, istifanın ardından yapılan yorumlardan rahatsız olduğunu gizlemedi. 'Medyada her şeyi benim cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum' dedi.

Yavaş, başka bir partiye geçmeyeceğini, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini de açıkladı. Yazılı açıklamasındaki şu cümle ise adaylık tartışmalarının neden bu kadar alevlendiğini de özetliyordu: 'Türkiye'de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil; ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir.'