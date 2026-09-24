CHP'den İstifa Eden Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adaylığı İddialarına Yanıt Verdi: "Hiçbir İlgisi Yok"
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın sert sözlerinin ardından 23 Eylül'de partisinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararın perde arkasını ilk kez Independent Türkçe'den Gürbüz Evren'e anlattı. Mansur Yavaş, istifasının cumhurbaşkanlığı adaylığı hazırlığı olarak yorumlanmasına tepki gösterdi. Ona göre iki konu arasında hiçbir bağ yok.
Kaynak: Independent Türkçe / Gürbüz Evren
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Yavaş, adaylık yorumlarına net cevap verdi: "Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok."
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Yavaş'ı istifaya götüren, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın aynı gün Genel Merkez'de yaptığı açıklama oldu.
Tartışmanın kökü ise 9 Eylül'de Beştepe'de çekilen tek bir kareye uzanıyordu.
Kılıçdaroğlu istifa metnindeki tek bir cümleye sarıldı, Ankara'da ise istifa dalgası 8 ilçeye yayıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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