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TÜSİAD Eski Başkanı Ümit Boyner'in Oğlu Sinan Bolak Gözaltına Alındı

TÜSİAD Eski Başkanı Ümit Boyner'in Oğlu Sinan Bolak Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 08:52 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 09:35
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İBB davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, gözaltına alındı.

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Sinan Bolak havaalanında gözaltına alındı.

Sinan Bolak havaalanında gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak,İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Bolak, iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” iddiasıyla suçlanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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