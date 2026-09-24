Halk Arasında 'Öksürük Baba' Diye Biliniyor: Çevresinde 3 Tur Atan Şifa Buluyor

Öksürük Baba Türbesi, Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'nde, Karskapı Caddesi üzerinde yer alıyor. Kesme taştan inşa edilen türbenin içinde iki ya da üç mezar bulunduğu belirtiliyor. Mezarların kornişli çerçeve yapısı, uzmanlara göre Selçuklu dönemi mezar geleneğine işaret ediyor.

Türbenin kimin için yapıldığı ise net olarak bilinmiyor. Yüzyıllar boyunca yaşanan savaşlar ve tahribatlar nedeniyle yapının orijinal kitabesi günümüze ulaşmadı.

Konuyla ilgili konuşan bir araştırmacı yazar, kaynakların türbeyi 13. yüzyıla tarihlendirdiğini ve yapı tarzının Abbasi ile Selçuklu dönemlerini işaret ettiğini anlattı. Erzurum'un her sokağında adeta manevi bir durakla karşılaşıldığını söyleyen yazara göre Öksürük Baba da bu durakların en bilinenlerinden biri.