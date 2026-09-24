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Halk Arasında 'Öksürük Baba' Diye Biliniyor: Çevresinde 3 Tur Atan Şifa Buluyor

Halk Arasında 'Öksürük Baba' Diye Biliniyor: Çevresinde 3 Tur Atan Şifa Buluyor

Türbe Erzurum
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 08:53
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Erzurum'un merkezinde, trafiğin hiç durmadığı bir caddenin kenarında, taş duvarlarla çevrili küçük bir yapı duruyor. Önünden geçenlerin çoğu fark etmese de şehrin eski sakinleri burayı iyi tanıyor. 

Halk arasında 'Öksürük Baba', bazılarına göre de 'Tükürük Nene' diye anılan bu türbe, yüzyıllardır aynı inanışla ziyaret ediliyor. İnatçı bir öksürükle boğuşanlar, çocuklarını da yanlarına alıp buraya geliyor. Ziyaretin de kendine özgü bir ritüeli var.

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Öksürük Baba Türbesi, Erzurum'un en bilinen noktalarından biri.

Öksürük Baba Türbesi, Erzurum'un en bilinen noktalarından biri.

Öksürük Baba Türbesi, Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'nde, Karskapı Caddesi üzerinde yer alıyor. Kesme taştan inşa edilen türbenin içinde iki ya da üç mezar bulunduğu belirtiliyor. Mezarların kornişli çerçeve yapısı, uzmanlara göre Selçuklu dönemi mezar geleneğine işaret ediyor.

Türbenin kimin için yapıldığı ise net olarak bilinmiyor. Yüzyıllar boyunca yaşanan savaşlar ve tahribatlar nedeniyle yapının orijinal kitabesi günümüze ulaşmadı. 

Konuyla ilgili konuşan bir araştırmacı yazar, kaynakların türbeyi 13. yüzyıla tarihlendirdiğini ve yapı tarzının Abbasi ile Selçuklu dönemlerini işaret ettiğini anlattı. Erzurum'un her sokağında adeta manevi bir durakla karşılaşıldığını söyleyen yazara göre Öksürük Baba da bu durakların en bilinenlerinden biri.

Öksürüğü geçmeyenler çocuklarıyla gelip türbenin etrafında üç tur atıyor.

Öksürüğü geçmeyenler çocuklarıyla gelip türbenin etrafında üç tur atıyor.

Türbeyi şehrin diğer ziyaretgâhlarından ayıran şey, etrafında şekillenen ziyaret geleneği. Kronik öksürük ya da çeşitli solunum rahatsızlıkları yaşayanlar, kimi zaman kendileri, kimi zaman çocuklarıyla birlikte buraya geliyor.

Ziyaretçiler türbenin çevresinde üçer kez dönüyor ve burada yatan zatı vesile kılarak Allah'tan şifa diliyor. Ziyaretgâhın 'Tükürük Nene' adıyla da anılması, bu inanışın halk arasında ne kadar köklü olduğunu gösteriyor.

Ziyaret geleneğini anlatan araştırmacı yazar, bu noktada önemli bir ayrımın altını çiziyor. Ona göre insanlar buraya bir nebze de olsa şifa umuduyla geliyor, ancak şifayı verenin Allah olduğu inancı değişmiyor. Türbe, bu anlamda bir tedavi yeri değil, dua edilen manevi bir durak olarak görülüyor.

Yine de uzun süren öksürüğün astımdan enfeksiyonlara kadar pek çok farklı sağlık sorununun habercisi olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Geçmeyen bir öksürükte hekime başvurmak her zaman ilk adım olmalı.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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