Halk Arasında 'Öksürük Baba' Diye Biliniyor: Çevresinde 3 Tur Atan Şifa Buluyor
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Erzurum'un merkezinde, trafiğin hiç durmadığı bir caddenin kenarında, taş duvarlarla çevrili küçük bir yapı duruyor. Önünden geçenlerin çoğu fark etmese de şehrin eski sakinleri burayı iyi tanıyor.
Halk arasında 'Öksürük Baba', bazılarına göre de 'Tükürük Nene' diye anılan bu türbe, yüzyıllardır aynı inanışla ziyaret ediliyor. İnatçı bir öksürükle boğuşanlar, çocuklarını da yanlarına alıp buraya geliyor. Ziyaretin de kendine özgü bir ritüeli var.
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Öksürük Baba Türbesi, Erzurum'un en bilinen noktalarından biri.
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Öksürüğü geçmeyenler çocuklarıyla gelip türbenin etrafında üç tur atıyor.
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