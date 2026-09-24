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Burak Özçivit Rusya'yı Salladı: Mağaza Vitrinlerine Dev Boy Posteri Asıldı!

Burak Özçivit Rusya'yı Salladı: Mağaza Vitrinlerine Dev Boy Posteri Asıldı!

burak özçivit kara sevda Fahriye Evcen
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 08:45
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Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu, gündeme geldiği haberle Rusya sınırlarını aştı. 17 Ekim'de gerçekleşecek özel bir organizasyon öncesinde ülkenin bir şehrinde beklenmedik bir heyecan dalgası yaşanıyor. Mağazaların vitrinlerini süsleyen o görüntü, hayranları saatlerce ayakta bekletti. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, oluşan kuyruklar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Podyumdan ekranlara uzanan kariyerinin ardından bugün Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi.

Podyumdan ekranlara uzanan kariyerinin ardından bugün Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi.

Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü'nden mezun olduktan sonra modellik dünyasında adını duyurdu, kısa sürede bu alandaki başarısını oyunculuğa taşıdı. Gaziantep doğumlu oyuncu, Eksi 18 dizisiyle ekranlara adım attığında henüz kimse onun birkaç yıl içinde Türk dizi sektörünün en tanınan yüzlerinden biri olacağını tahmin edemiyordu.

Zoraki Koca, Baba Ocağı ve Küçük Sırlar gibi projelerle tecrübe kazanan Özçivit, Muhteşem Yüzyıl'daki Malkoçoğlu Bali Bey performansıyla geniş kitlelerin dikkatini üzerine çekti. Çalıkuşu'ndaki Kamran karakteri ve özellikle yurt dışında da büyük ilgi gören Kara Sevda dizisindeki rolü, adını sınırların ötesine taşıdı. Kurduğu BRK'S Production ile yapımcılık tarafında da isim yapan oyuncu, şu sıralar atv ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer'in başrolünde izleyiciyle buluşuyor. Özel hayatında da meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren çift, Karan ve Kerem adında iki oğul sahibi.

17 Ekim'de gerçekleşecek özel bir organizasyon, Rusya'ya bağlı bir cumhuriyeti şimdiden karıştırdı!

17 Ekim'de gerçekleşecek özel bir organizasyon, Rusya'ya bağlı bir cumhuriyeti şimdiden karıştırdı!

Oyuncu, 17 Ekim'de Rusya'ya bağlı Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta düzenlenecek özel bir etkinliğe katılacak. Haber şehirde duyulur duyulmaz mağazalar harekete geçti; vitrinlere oyuncunun dev boy posterleri asıldı, bazı işletmeler ise etkinliğe bilet kazandıran çekilişler düzenleyerek müşteri çekmeye başladı.

“Buraya gelin, etkinlik bileti kazanın, oyuncuyu yakından görme şansı yakalayın” mesajıyla yapılan kampanyalar, kısa sürede şehrin gündemine oturdu. Binlerce kilometre uzaktaki bir dizinin başrolü, böylece tanımadığı bir şehirde adeta yerel bir fenomene dönüştü.

Posterle karşılaşan hayranlar, fotoğraf çektirebilmek için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Posterle karşılaşan hayranlar, fotoğraf çektirebilmek için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kimi hayranlar posterle hatıra fotoğrafı çektirirken kimileri de etkinlik biletini kazanabilmek için düzenlenen çekilişlere katılmak üzere mağazalara akın etti.

Türkiye'de yıllardır ekranların aranan isimlerinden biri olan oyuncunun bu denli uzak bir coğrafyada yarattığı etki, hem hayranlarını hem de takipçilerini şaşırtmadı; dizilerinin uluslararası alanda gördüğü ilgi, bu tablonun aslında sürpriz olmadığını gösteriyor!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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