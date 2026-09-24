Burak Özçivit Rusya'yı Salladı: Mağaza Vitrinlerine Dev Boy Posteri Asıldı!
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu, gündeme geldiği haberle Rusya sınırlarını aştı. 17 Ekim'de gerçekleşecek özel bir organizasyon öncesinde ülkenin bir şehrinde beklenmedik bir heyecan dalgası yaşanıyor. Mağazaların vitrinlerini süsleyen o görüntü, hayranları saatlerce ayakta bekletti. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, oluşan kuyruklar sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Kaynak: Sabah
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Podyumdan ekranlara uzanan kariyerinin ardından bugün Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi.
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17 Ekim'de gerçekleşecek özel bir organizasyon, Rusya'ya bağlı bir cumhuriyeti şimdiden karıştırdı!
Posterle karşılaşan hayranlar, fotoğraf çektirebilmek için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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