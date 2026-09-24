Burak Özçivit Rusya'yı Salladı: Mağaza Vitrinlerine Dev Boy Posteri Asıldı!

Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü'nden mezun olduktan sonra modellik dünyasında adını duyurdu, kısa sürede bu alandaki başarısını oyunculuğa taşıdı. Gaziantep doğumlu oyuncu, Eksi 18 dizisiyle ekranlara adım attığında henüz kimse onun birkaç yıl içinde Türk dizi sektörünün en tanınan yüzlerinden biri olacağını tahmin edemiyordu.

Zoraki Koca, Baba Ocağı ve Küçük Sırlar gibi projelerle tecrübe kazanan Özçivit, Muhteşem Yüzyıl'daki Malkoçoğlu Bali Bey performansıyla geniş kitlelerin dikkatini üzerine çekti. Çalıkuşu'ndaki Kamran karakteri ve özellikle yurt dışında da büyük ilgi gören Kara Sevda dizisindeki rolü, adını sınırların ötesine taşıdı. Kurduğu BRK'S Production ile yapımcılık tarafında da isim yapan oyuncu, şu sıralar atv ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer'in başrolünde izleyiciyle buluşuyor. Özel hayatında da meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren çift, Karan ve Kerem adında iki oğul sahibi.