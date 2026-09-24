Klinik Psikolog Açıkladı: Aldığımız Şeyden Neden Bu Kadar Çabuk Sıkılıyoruz?
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Haftalarca araştırıp sonunda sipariş verdiğiniz telefon, kutusunu açtığınız gün dünyanın en güzel eşyası gibi görünür. Birkaç hafta sonra ise masanın üzerinde duran sıradan bir cihaza dönüşür ve siz çoktan bir sonraki ürüne göz atmaya başlamışsınızdır. Klinik Psikolog Seda Kandur Karaca, bu döngünün arkasında ürünün kendisinden çok ona sahip olma beklentisinin yattığını söylüyor. Karaca'nın anlattıkları, sepeti onaylamadan önce kendimize sormamız gereken soruları da gündeme getiriyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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