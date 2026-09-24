Klinik Psikolog Açıkladı: Aldığımız Şeyden Neden Bu Kadar Çabuk Sıkılıyoruz?

Yeni bir şey aldığımızda hissettiğimiz coşkuyu çoğu zaman tek kelimeyle açıklarız: dopamin. Karaca'ya göre bu açıklama kolay ama eksik. Halk arasında 'mutluluk hormonu' diye bilinen dopamin; ödül beklentisi, motivasyon, öğrenme ve davranışlara yön verme gibi çok daha geniş bir alanda görev alıyor. Yani alışverişin verdiği heyecanı anlamak için yenilik, beklenti, alışma ve psikolojik ihtiyaçları birlikte düşünmek gerekiyor.

Satın almadan önceki süreç aslında işin en keyifli kısmı olabilir. Modelleri karşılaştırır, yorumları okur, ürünü kullandığımız anları kafamızda canlandırırız. Zihnimizde 'Bu elimde olunca her şey daha güzel olacak' diye özetlenebilecek küçük bir gelecek senaryosu kurulur. Ödeme tamamlandığında ise bu hayali senaryo yerini gerçek deneyime bırakır.

Karaca, yeni çantanın ilk günkü heyecanını birkaç ay sonra aynı yoğunlukta hissetmememizin bu yüzden şaşırtıcı olmadığını vurguluyor. Psikolojide 'hedonik adaptasyon' olarak da bilinen bu süreçte, bizi bir zamanlar heyecanlandıran şey zamanla gündelik hayatın sıradan bir parçasına dönüşüyor. Üstelik istemek, araştırmak, seçmek ve satın almak başlı başına kısa süreli bir haz döngüsü yaratıyor. Bir noktadan sonra aradığımız şey yeni bir eşya değil, yeni bir heyecan olabiliyor.