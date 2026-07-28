Dijital Dünyanın Yeni Dopamin Oyunu: Sahte Alışveriş

Anlayacağınız üzere bu yaklaşım yalnızca alışverişle sınırlı değil. Son dönemde özellikle dijital platformlarda dikkat çeken bir başka uygulama da 'sanal sigara molası.' Bazı uygulamalar kullanıcıya birkaç dakikalık nefes egzersizi yaptırıyor, bazıları sigara içme ritmini taklit eden yönlendirmeler sunuyor, bazıları ise ekranda sigara animasyonları oluşturuyor. Amaç nikotin vermek değil, kişinin sigarayla özdeşleştiği kısa mola hissini yaşatmak. Elbette uzmanlar, bu tür uygulamaların sigarayı bırakmada tek başına yeterli olmadığını, ancak bazı kişilerde geçiş sürecini destekleyebilecek yardımcı araçlar olarak değerlendirilebileceğini vurguluyor. Benim açımdan bu da sınıfı geçer, tiryakiler için faydalı olacaktır.
Bilgen, benzer mekanizmanın sosyal ilişkilerde de görülebildiğini söylüyor. Mesela bazı dijital platformlar kullanıcıya gerçek bir bağ kurmadan 'birileriyle birlikte olma' hissi verebiliyor. Ya da yapay zekâ ile yapılan sohbetler can sıkıntısını ortadan kaldırabiliyor. Bu durum yalnızlık duygusunu kısa süreli hafifletebilse de gerçek sosyal ilişkilerin yerini tutar mı Allah aşkına? Yok, bunlar benden sınıfta kalır
Faydalı mı, riskli mi?
Uzmanlara göre bu sorunun tek bir cevabı yok.
Bilgen, zaman içinde kişinin gerçek bir ürün satın almadan da rahatlayabildiğini fark etmesinin, satın alma dürtüsü ile fiziksel nesne arasındaki bağı zayıflatabileceğini belirtiyor. Psikolojide 'davranışsal sönme' olarak tanımlanan bu mekanizma, uygun klinik koşullarda terapötik fayda sağlayabiliyor.
Ancak madalyonun diğer yüzü de var.
Beklenti üzerine kurulu dijital deneyimlerin sürekli tekrarlanması, beynin doğal ödül sistemini zamanla değiştirebiliyor. Gerçek yaşamdan alınan tatmin azalırken, giderek daha fazla uyarana ihtiyaç duyulması riski ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, dijital ödül mekanizmalarının bilinçli kullanılmasını ve özellikle psikolojik destek gerektiren durumlarda bu tür uygulamaların tek başına bir tedavi yöntemi olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.
Görünen o ki dijital çağ yalnızca alışveriş alışkanlıklarımızı değil, beynimizin çalışma biçimini de yeniden şekillendiriyor. Bugün hiç gelmeyecek bir kargoyu heyecanla bekliyoruz. Yarın belki de hiç yaşanmayacak deneyimlerin peşinden aynı dopamin döngüsüne gireceğiz.
Asıl soru ise şu: Gerçekten mutlu olduğumuz için mi heyecanlanıyoruz, yoksa beynimiz artık yalnızca 'bir şey olacak' hissini mi ödüllendiriyor?
Not: Bu yazı, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi'nin paylaştığı bilgiler ile Klinik Psikolog Mader Bengisu Bilgen'in konuya ilişkin değerlendirmelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.