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Dijital Dünyanın Yeni Dopamin Oyunu: Sahte Alışveriş

etiket Dijital Dünyanın Yeni Dopamin Oyunu: Sahte Alışveriş

Özlem Gökbel
Özlem Gökbel - yazio
28.07.2026 - 15:49
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Tüketim çağımızın hastalığı ya… Biz de tüketmek zorundayız ya… İşte gene öyle bir gün. İnternetten şahane çantalar, ayakkabılar, eve çanak çömlek falan aldınız. Siparişiniz onaylandı. Kurye takip bilginiz tarafınıza geçildi. Bir süre sonra siparişiniz yola çıktı. Pek bir mutlusunuz. Siparişinizi heyecanla takip ettiniz, haritadaki kurye ikonunu izlediniz, heyecan dorukta. En son telefonunuza 'Kargonuz teslim edildi' bildirimi düştü. Ama ortada bir paket yok. Çünkü kapınızı hiç kimse çalmadı, çalmayacak da. O paket de hiç gelmeyecek. Ve siz tüm bunları biliyorsunuz hatta halen tatminkâr bir mutluluk içindesiniz.

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Kulağa tuhaf geliyor değil mi?

Kulağa tuhaf geliyor değil mi?

İşte Güney Kore'de son dönemin en ilginç dijital alışkanlıklarından biri tam da bunu yapıyor.  'Dopamin siteleri' ya da yerel adıyla do-farming platformları, kullanıcılara gerçek bir alışveriş yapmadan alışveriş deneyimi yaşatıyor. Sanal sepet oluşturuyor, sipariş veriyor, kargo sürecini takip ediyor, hatta teslimat bildirimi bile alıyorsunuz. Tek fark, sipariş ettiğiniz ürünün hiçbir zaman gelmeyecek olması. İtiraf edeyim; bazen ben de beğendiğim ürünleri sepete atıyor ve sonra hiçbirini almadan koşarak (!) siteden çıkıyorum. O seçimi yapmak ve alacakmış gibi sepete atmak bile iyi geliyor. Tüketmek istemiyorum, aksine azalmak, hafiflemek istiyorum ama arzuladığım bir nesneye sahip olmuşum gibi (yani miş, muş hali) bir an yaratmak herkes gibi benim gariban beynimi de tatmin ediyor     

Teknolojiyi günlük yaşamın merkezine yerleştiren Güney Kore'de ortaya çıkan bu sıra dışı uygulamaların kısa sürede dünyanın farklı ülkelerinde de ilgi görmeye başlaması tesadüf değil. Çünkü bu platformlar aslında ürün yerine beynin ödül beklentisini satıyor.

Asıl bağımlılık üründe değil, bekleme hissinde.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Klinik Psikoloğu Mader Bengisu Bilgen, bu dijital trendin arkasında insan beyninin işleyişine dair önemli bir mekanizma bulunduğunu söylüyor.

Toplumda dopamin hâlâ 'mutluluk hormonu' olarak bilinse de bilimsel çalışmalar bu nörotransmitterin temel görevinin beklenti ve motivasyon süreçlerini düzenlemek olduğunu gösteriyor. Kısaca bu başımızın tatlı belası dopamin mutluluğun değil, beklentinin, motivasyonun ve ödüle ulaşma isteğinin temel oyuncularından biri. Yani beyin çoğu zaman ödülü elde ettiği anda değil, ona yaklaştığını düşündüğü sırada daha yoğun bir dopamin yanıtı veriyor.

Bu nedenle sanal alışveriş sitelerinde ürün seçmek, sepete eklemek, ödeme ekranını görmek ya da kuryeyi takip etmek bile beynin ödül sistemini harekete geçirebiliyor. Ürün aslında hiç gelmeyecek olsa bile beyin, 'ödül yaklaşıyor' sinyalini almaya devam ediyor. Nörobilimde buna 'ödül tahmin hatası' deniliyor. Belki de bu yüzden çoğumuzun en büyük heyecanı, satın aldığımız ürünü kullanırken değil de, sipariş verdiğimiz ilk dakikalarda ya da 'kargoya verildi' mesajını aldığımız anda yaşanıyor.

Alışveriş ritüeli bazen alışverişin finalinden daha güçlü olabiliyor.

Alışveriş ritüeli bazen alışverişin finalinden daha güçlü olabiliyor.

Düşünün… Bir ürünü saatlerce araştırıyor, yorumlarını okuyor, farklı renklerini inceliyor, fiyat karşılaştırması yapıyor, sonunda sipariş veriyorsunuz. Paket geldiğinde ise çoğu zaman o ilk heyecan çoktan uçmuş, gitmiş oluyor.

Klinik Psikolog Bilgen'e göre beyni harekete geçiren yalnızca satın alınan ürün değil; karar verme, seçme, ödeme yapma ve bekleme sürecinin tamamı. Hatta bazı insanlar için alışveriş ritüeli, ürünün kendisinden daha güçlü bir psikolojik uyarım yaratabiliyor.

Aslında benzer bir durumu gerçek hayatta da sık sık yaşıyoruz; tatil planı yaparken hissettiğimiz mutluluk ya da konser bileti almayı beklerken yaşadığımız coşku, çoğu zaman etkinliğin kendisinden daha güçlü olabiliyor. Beyin için bazen yolculuğun kendisi, varış noktasından daha cazip hale geliyor.

Dijital dünyanın yeni 'yerine koyma' terapileri

İlginç olan şu ki uzmanlar bu tür platformlara yalnızca olumsuz gözle bakmıyor. Klinik Psikolog Mader Bengisu Bilgen, belirli koşullarda bu uygulamaların 'zarar azaltma' yaklaşımı kapsamında değerlendirilebileceğini belirtiyor. Nasıl ki; nikotin sakızı sigarayı bırakma sürecinde ya da alkolsüz bira alkol tüketimini azaltmaya çalışan kişilerde geçiş desteği sağlayabiliyorsa, gerçek para harcamadan alışveriş ritüelini deneyimlemek de dürtüsel alışveriş davranışı gösteren bazı bireylerde geçici bir rahatlama sağlayabiliyor. Kişi böylece hem gereksiz harcama yapmıyor hem de satın alma sonrasında yaşayabileceği pişmanlık ve ekonomik kaygıyla karşılaşmıyor. Ne yalan söyleyeyim tam benlik

Sırada "sanal sigara molası" mı var?

Sırada "sanal sigara molası" mı var?

Anlayacağınız üzere bu yaklaşım yalnızca alışverişle sınırlı değil. Son dönemde özellikle dijital platformlarda dikkat çeken bir başka uygulama da 'sanal sigara molası.' Bazı uygulamalar kullanıcıya birkaç dakikalık nefes egzersizi yaptırıyor, bazıları sigara içme ritmini taklit eden yönlendirmeler sunuyor, bazıları ise ekranda sigara animasyonları oluşturuyor. Amaç nikotin vermek değil, kişinin sigarayla özdeşleştiği kısa mola hissini yaşatmak. Elbette uzmanlar, bu tür uygulamaların sigarayı bırakmada tek başına yeterli olmadığını, ancak bazı kişilerde geçiş sürecini destekleyebilecek yardımcı araçlar olarak değerlendirilebileceğini vurguluyor. Benim açımdan bu da sınıfı geçer, tiryakiler için faydalı olacaktır. 

Bilgen, benzer mekanizmanın sosyal ilişkilerde de görülebildiğini söylüyor. Mesela bazı dijital platformlar kullanıcıya gerçek bir bağ kurmadan 'birileriyle birlikte olma' hissi verebiliyor. Ya da yapay zekâ ile yapılan sohbetler can sıkıntısını ortadan kaldırabiliyor. Bu durum yalnızlık duygusunu kısa süreli hafifletebilse de gerçek sosyal ilişkilerin yerini tutar mı Allah aşkına? Yok, bunlar benden sınıfta kalır  

Faydalı mı, riskli mi?

Uzmanlara göre bu sorunun tek bir cevabı yok.

Bilgen, zaman içinde kişinin gerçek bir ürün satın almadan da rahatlayabildiğini fark etmesinin, satın alma dürtüsü ile fiziksel nesne arasındaki bağı zayıflatabileceğini belirtiyor. Psikolojide 'davranışsal sönme' olarak tanımlanan bu mekanizma, uygun klinik koşullarda terapötik fayda sağlayabiliyor.

Ancak madalyonun diğer yüzü de var.

Beklenti üzerine kurulu dijital deneyimlerin sürekli tekrarlanması, beynin doğal ödül sistemini zamanla değiştirebiliyor. Gerçek yaşamdan alınan tatmin azalırken, giderek daha fazla uyarana ihtiyaç duyulması riski ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, dijital ödül mekanizmalarının bilinçli kullanılmasını ve özellikle psikolojik destek gerektiren durumlarda bu tür uygulamaların tek başına bir tedavi yöntemi olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.

Görünen o ki dijital çağ yalnızca alışveriş alışkanlıklarımızı değil, beynimizin çalışma biçimini de yeniden şekillendiriyor. Bugün hiç gelmeyecek bir kargoyu heyecanla bekliyoruz. Yarın belki de hiç yaşanmayacak deneyimlerin peşinden aynı dopamin döngüsüne gireceğiz.

Asıl soru ise şu: Gerçekten mutlu olduğumuz için mi heyecanlanıyoruz, yoksa beynimiz artık yalnızca 'bir şey olacak' hissini mi ödüllendiriyor?

Not: Bu yazı, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi'nin paylaştığı bilgiler ile Klinik Psikolog Mader Bengisu Bilgen'in konuya ilişkin değerlendirmelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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