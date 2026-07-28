Dijital Dünyanın Yeni Dopamin Oyunu: Sahte Alışveriş

İşte Güney Kore'de son dönemin en ilginç dijital alışkanlıklarından biri tam da bunu yapıyor. 'Dopamin siteleri' ya da yerel adıyla do-farming platformları, kullanıcılara gerçek bir alışveriş yapmadan alışveriş deneyimi yaşatıyor. Sanal sepet oluşturuyor, sipariş veriyor, kargo sürecini takip ediyor, hatta teslimat bildirimi bile alıyorsunuz. Tek fark, sipariş ettiğiniz ürünün hiçbir zaman gelmeyecek olması. İtiraf edeyim; bazen ben de beğendiğim ürünleri sepete atıyor ve sonra hiçbirini almadan koşarak (!) siteden çıkıyorum. O seçimi yapmak ve alacakmış gibi sepete atmak bile iyi geliyor. Tüketmek istemiyorum, aksine azalmak, hafiflemek istiyorum ama arzuladığım bir nesneye sahip olmuşum gibi (yani miş, muş hali) bir an yaratmak herkes gibi benim gariban beynimi de tatmin ediyor

Teknolojiyi günlük yaşamın merkezine yerleştiren Güney Kore'de ortaya çıkan bu sıra dışı uygulamaların kısa sürede dünyanın farklı ülkelerinde de ilgi görmeye başlaması tesadüf değil. Çünkü bu platformlar aslında ürün yerine beynin ödül beklentisini satıyor.

Asıl bağımlılık üründe değil, bekleme hissinde.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Klinik Psikoloğu Mader Bengisu Bilgen, bu dijital trendin arkasında insan beyninin işleyişine dair önemli bir mekanizma bulunduğunu söylüyor.

Toplumda dopamin hâlâ 'mutluluk hormonu' olarak bilinse de bilimsel çalışmalar bu nörotransmitterin temel görevinin beklenti ve motivasyon süreçlerini düzenlemek olduğunu gösteriyor. Kısaca bu başımızın tatlı belası dopamin mutluluğun değil, beklentinin, motivasyonun ve ödüle ulaşma isteğinin temel oyuncularından biri. Yani beyin çoğu zaman ödülü elde ettiği anda değil, ona yaklaştığını düşündüğü sırada daha yoğun bir dopamin yanıtı veriyor.

Bu nedenle sanal alışveriş sitelerinde ürün seçmek, sepete eklemek, ödeme ekranını görmek ya da kuryeyi takip etmek bile beynin ödül sistemini harekete geçirebiliyor. Ürün aslında hiç gelmeyecek olsa bile beyin, 'ödül yaklaşıyor' sinyalini almaya devam ediyor. Nörobilimde buna 'ödül tahmin hatası' deniliyor. Belki de bu yüzden çoğumuzun en büyük heyecanı, satın aldığımız ürünü kullanırken değil de, sipariş verdiğimiz ilk dakikalarda ya da 'kargoya verildi' mesajını aldığımız anda yaşanıyor.