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Bir Şarkıdan Fazlasıymış! Barış Manço’nun Mezarını Bile Yaptırdığı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın Gerçek Hikayesi

Bir Şarkıdan Fazlasıymış! Barış Manço’nun Mezarını Bile Yaptırdığı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın Gerçek Hikayesi

Barış Manço
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 17:50
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Barış Manço'nun dillere pelesenk olan 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' şarkısının aslında kurgusal değil gerçek bir hayat hikayesine dayandığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçının 1971'de Kıbrıs'ta öğrendiği bu öyküyü besteleyip yıllar sonra hayırsever ağa için mezar taşı bile yaptırdığı gün yüzüne çıktı. Detaylar ise oldukça duygulandırıcı...

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Türkçede kim olduğu bilinmeyen kişiler için kullanılan bu deyim aslında gerçek bir yaşam öyküsüne dayanıyor.

Türkçede kim olduğu bilinmeyen kişiler için kullanılan bu deyim aslında gerçek bir yaşam öyküsüne dayanıyor.

Türkçede 'kim olduğu bilinmeyen' kişiler için kullanılan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa deyimi, yaygın kanının aksine kurgusal bir söylenişten ibaret değil.

 1878 yılında Kuzey Kıbrıs'ın Göçeri köyünde dünyaya gelen Mehmet Cezzar Sarı Çizmeli, bölgedeki çiftliklerin sahibi olan zengin bir toprak ağasıydı. Adını, o dönem köyde pek rastlanmayan sarı renkli çizmeleriyle dolaşmasından alan Mehmet Ağa; köydeki bekarları evlendirmesi, yoksulların esnafa olan borçlarını üstlenmesi ve haksız vergileri köylüler adına ödemesiyle halkın gönlünde taht kurdu. 

Bütün servetini hayır işlerine adayan Mehmet Ağa, yaklaşık 60 yaşında hayatını kaybettiğinde geride maddi hiçbir birikim bırakmadı; ardında yalnızca köylülerin kuşaktan kuşağa anlatageldiği cömertlik hikayeleri kaldı. Onun bu vefakâr kişiliği, yıllar sonra bambaşka bir mecrada yeniden hayat bulacaktı.

Barış Manço, 1971 yılında Kıbrıs'ta dinlediği bu hikayeden etkilenip ölümsüz eserini besteledi.

Barış Manço, 1971 yılında Kıbrıs'ta dinlediği bu hikayeden etkilenip ölümsüz eserini besteledi.

Efsanevi sanatçı Barış Manço, 1971 yılında konser vermek üzere gittiği Kıbrıs'ta Göçeri köylülerinden Mehmet Ağa'nın yaşam öyküsünü dinledi. 

Yıllarca sadece anonim bir deyim sanılan bu ismin ardında gerçek ve dokunaklı bir hikaye olduğunu fark eden Manço, bu anlatıdan derinden etkilenerek unutulmaz 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' eserini besteledi. Şarkı kısa sürede dilden dile dolaşıp Türkçenin en bilinen deyimlerinden birine dönüşürken, Manço'nun araştırması da burada bitmedi; sanatçı, şarkının ardındaki gerçek insanı unutturmamak için yıllarca bu hikayenin peşini bırakmadı ve her fırsatta Mehmet Ağa'nın izini sürmeye devam etti. 

Bugün milyonlarca kişinin nakarat gibi söylediği o mısralar, aslında gerçek bir insana duyulan hayranlığın ürünüydü.

Yıllar sonra ailenin izini bulan Manço, hayırsever ağa için bir mezar taşı yaptırdı.

Yıllar sonra ailenin izini bulan Manço, hayırsever ağa için bir mezar taşı yaptırdı.

İlerleyen yıllarda Mehmet Ağa'nın torunlarıyla iletişime geçen Barış Manço, ailenin izini bularak Lefkoşa yakınlarındaki Göçeri köyüne gitti. 1982 yılında hayırsever ağanın kabrini ziyaret eden sanatçı, onun anısını yaşatmak için kendi imkanlarıyla bir mezar taşı yaptırdı. 

Mezar taşına kazınan satırlar, bir şarkının arkasındaki unutulmuş Mehmet Ağa'yı yeniden hafızalara kazıdı ve bugün hâlâ Göçeri köyünde ziyaretçilerini bekliyor.

 Yıllar sonra gün yüzüne çıkan bu hikaye, yalnızca bir eserin toplumsal hafızadaki izini değil, Barış Manço'nun kendisi kadar sevdiği bir anıya duyduğu vefayı da bir kez daha gözler önüne serdi. Bir şarkının, unutulmaya yüz tutmuş bir hayatı nasıl ölümsüzleştirebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihe geçti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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