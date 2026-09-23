Bir Şarkıdan Fazlasıymış! Barış Manço’nun Mezarını Bile Yaptırdığı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın Gerçek Hikayesi
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Barış Manço'nun dillere pelesenk olan 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' şarkısının aslında kurgusal değil gerçek bir hayat hikayesine dayandığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçının 1971'de Kıbrıs'ta öğrendiği bu öyküyü besteleyip yıllar sonra hayırsever ağa için mezar taşı bile yaptırdığı gün yüzüne çıktı. Detaylar ise oldukça duygulandırıcı...
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Türkçede kim olduğu bilinmeyen kişiler için kullanılan bu deyim aslında gerçek bir yaşam öyküsüne dayanıyor.
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Barış Manço, 1971 yılında Kıbrıs'ta dinlediği bu hikayeden etkilenip ölümsüz eserini besteledi.
Yıllar sonra ailenin izini bulan Manço, hayırsever ağa için bir mezar taşı yaptırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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