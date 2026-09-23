Bir Şarkıdan Fazlasıymış! Barış Manço’nun Mezarını Bile Yaptırdığı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın Gerçek Hikayesi

Türkçede 'kim olduğu bilinmeyen' kişiler için kullanılan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa deyimi, yaygın kanının aksine kurgusal bir söylenişten ibaret değil.

1878 yılında Kuzey Kıbrıs'ın Göçeri köyünde dünyaya gelen Mehmet Cezzar Sarı Çizmeli, bölgedeki çiftliklerin sahibi olan zengin bir toprak ağasıydı. Adını, o dönem köyde pek rastlanmayan sarı renkli çizmeleriyle dolaşmasından alan Mehmet Ağa; köydeki bekarları evlendirmesi, yoksulların esnafa olan borçlarını üstlenmesi ve haksız vergileri köylüler adına ödemesiyle halkın gönlünde taht kurdu.

Bütün servetini hayır işlerine adayan Mehmet Ağa, yaklaşık 60 yaşında hayatını kaybettiğinde geride maddi hiçbir birikim bırakmadı; ardında yalnızca köylülerin kuşaktan kuşağa anlatageldiği cömertlik hikayeleri kaldı. Onun bu vefakâr kişiliği, yıllar sonra bambaşka bir mecrada yeniden hayat bulacaktı.